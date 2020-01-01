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Зеленський назвав умови відкриття непродовольчих ринків в Україні

Зеленський назвав умови відкриття непродовольчих ринків в Україні
На традиційній нараді з представниками Кабінету Міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, порушили питання відкриття непродовольчих ринків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що непродовольчі ринки треба відкривати лише за умови дотримання заходів безпеки.

«Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження», – наголосив Володимир Зеленський.

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Теги: продовольчі ринки, відкриття, карантин, умови
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