Зеленський назвав умови відкриття непродовольчих ринків в Україні





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Президент України Володимир Зеленський заявив, що непродовольчі ринки треба відкривати лише за умови дотримання заходів безпеки.



«Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження», – наголосив Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На традиційній нараді з представниками Кабінету Міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, порушили питання відкриття непродовольчих ринків.Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.Президент Українизаявив, що непродовольчі ринки треба відкривати лише за умови дотримання заходів безпеки.«Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження», – наголосив Володимир Зеленський.

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