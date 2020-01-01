У центрі Володимира – подвійна аварія. ВІДЕО





Відео з місця ДТП



Зіткнулися три автівки, які були на одній смузі руху: Москвич, автівка доставки закладу «Баварія» та авто гібрид Nissan. Ймовірна причина аварії – недотримання дистанції. Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.



На місці працювала поліція.



Через заблоковану смугу руху утворився затор. Автівки об’їжджали через тротуари.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 13:40 14-го травня у центрі Володимира-Волинського на вулиці Ковельській трапилася дорожньо-транспортна пригода.Відео з місця ДТП БУГу надіслали перехожі.Зіткнулися три автівки, які були на одній смузі руху: Москвич, автівка доставки закладу «Баварія» та авто гібрид Nissan. Ймовірна причина аварії – недотримання дистанції. Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.На місці працювала поліція.Через заблоковану смугу руху утворився затор. Автівки об’їжджали через тротуари.

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