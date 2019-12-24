Волинські патрульні супроводили вагітну жінку до пологового будинку





Про це



9 травня на автодорозі М-19 (Доманове – Ковель – Чернівці Тереблече), що неподалік міста Ковеля, до інспекторів патрульної поліції звернувся водій автомобіля Dacia Duster та повідомив, що в салоні його автомобіля знаходиться вагітна жінка, стан якої раптово погіршився і вона потребувала негайної допомоги лікарів.



"Патрульні не зволікаючи ні хвилини, ввімкнули проблискові маячки та за допомогою звукових сигналів максимально швидко та безпечно, здійснили супровід до Ковельського пологового будинку.



Бажаємо майбутній мамі сил і наснаги, а дитинці здоров'я та щасливої долі", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські патрульні здійснили супровід до пологового будинку автомобіль з вагітною жінкою, котра потребувала допомоги медиків.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.9 травня на автодорозі М-19 (Доманове – Ковель – Чернівці Тереблече), що неподалік міста Ковеля, до інспекторів патрульної поліції звернувся водій автомобіля Dacia Duster та повідомив, що в салоні його автомобіля знаходиться вагітна жінка, стан якої раптово погіршився і вона потребувала негайної допомоги лікарів."Патрульні не зволікаючи ні хвилини, ввімкнули проблискові маячки та за допомогою звукових сигналів максимально швидко та безпечно, здійснили супровід до Ковельського пологового будинку.Бажаємо майбутній мамі сил і наснаги, а дитинці здоров'я та щасливої долі", - йдеться у дописі.

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