На Волині в умовах карантину працюють 13 ринків: які порушення фіксують
Сьогодні, 15:49
Станом на 14 травня на території області у містах Луцьк, Володимир-Волинський, Горохів, Ковель, Ківерці, Любомль, Нововолинський та смт.Шацьк розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків.
Спеціалісти Держпродспоживслужби області щоденно проводять позапланові перевірки за дотриманням протиепідемічних вимог на агропродовольчих ринках з оформленням відповідних актів, повідомляє пресслужба структури.
З початку травня інспектори на працюючих агропродовольчих ринках виявили 23 порушення щодо дотримання протиепідемічних вимог, встановлених постановою Головного державного санітарного лікаря України, які стосувались:
- допуску працівників, продавців і відвідувачів на територію без одягнутої медичної маски;
- одночасного перебування на території ринку відвідувачів у кількості, що перевищує допустиму;
- недотримання відстані трьох метрів між робочими місцями продавців, а також стихійна торгівля на прилеглій до агропродовольчого ринку території.
За виявлені порушення адміністрації агропродовольчих ринків надали 23 пропозиції щодо їх усунення.
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Спеціалісти Держпродспоживслужби області щоденно проводять позапланові перевірки за дотриманням протиепідемічних вимог на агропродовольчих ринках з оформленням відповідних актів, повідомляє пресслужба структури.
З початку травня інспектори на працюючих агропродовольчих ринках виявили 23 порушення щодо дотримання протиепідемічних вимог, встановлених постановою Головного державного санітарного лікаря України, які стосувались:
- допуску працівників, продавців і відвідувачів на територію без одягнутої медичної маски;
- одночасного перебування на території ринку відвідувачів у кількості, що перевищує допустиму;
- недотримання відстані трьох метрів між робочими місцями продавців, а також стихійна торгівля на прилеглій до агропродовольчого ринку території.
За виявлені порушення адміністрації агропродовольчих ринків надали 23 пропозиції щодо їх усунення.
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