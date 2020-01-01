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На Волині в умовах карантину працюють 13 ринків: які порушення фіксують

На Волині в умовах карантину працюють 13 ринків: які порушення фіксують
Станом на 14 травня на території області у містах Луцьк, Володимир-Волинський, Горохів, Ковель, Ківерці, Любомль, Нововолинський та смт.Шацьк розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків.

Спеціалісти Держпродспоживслужби області щоденно проводять позапланові перевірки за дотриманням протиепідемічних вимог на агропродовольчих ринках з оформленням відповідних актів, повідомляє пресслужба структури.

З початку травня інспектори на працюючих агропродовольчих ринках виявили 23 порушення щодо дотримання протиепідемічних вимог, встановлених постановою Головного державного санітарного лікаря України, які стосувались:

- допуску працівників, продавців і відвідувачів на територію без одягнутої медичної маски;

- одночасного перебування на території ринку відвідувачів у кількості, що перевищує допустиму;

- недотримання відстані трьох метрів між робочими місцями продавців, а також стихійна торгівля на прилеглій до агропродовольчого ринку території.

За виявлені порушення адміністрації агропродовольчих ринків надали 23 пропозиції щодо їх усунення.

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Теги: ринки, карантин, Волинь
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