В Україні дозволили відкрити непродовольчі ринки





Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні



За словами Міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.



Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.



Рішення набуде чинності після опублікування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду у четвер, 14 травня.За словами Міністра охорони здоров’я, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.Рішення набуде чинності після опублікування.

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