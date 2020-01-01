В Україні дозволили відкрити непродовольчі ринки
Сьогодні, 15:52
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.
Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду у четвер, 14 травня.
За словами Міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.
Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.
Рішення набуде чинності після опублікування.
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Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду у четвер, 14 травня.
За словами Міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.
Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.
Рішення набуде чинності після опублікування.
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