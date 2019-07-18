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На Волині судитимуть сільського голову та землевпорядника, які «погоріли» на хабарі

На Волині судитимуть сільського голову та землевпорядника, які «погоріли» на хабарі
Слідчі завершили розслідування кримінального провадження за фактом налагодження сільським головою корупційних схем із землею.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, що 8 січня правоохоронці затримали сільського голову та посередника за місцем проживання посадовця. Сільський голова налагодив корупційну схему вирішення земельних питань. До протиправної діяльності у якості посередника залучив керівника комерційної структури, який є сертифікованим інженером-землевпорядником.

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Правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання фігурантами неправомірної вигоди. За безперешкодне виділення у власність земельної ділянки громадянин повинен був заплатити 6 тисяч доларів США «винагороди». У разі відмови – затягування процесу або взагалі негативний розгляд цього питання на сесії.

Слідчі оголосили сільському голові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Під час досудового слідства поліцейські встановили причетність другого фігуранта по справі до низки інших злочинів та оголосили йому про підозру за ч.4 ст.27 (співучасник злочину), ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч.1 ст.190 (шахрайство), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове слідство завершили, а матеріали кримінального провадження скерували до суду.



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Теги: хабар, сільський голова, Волинь
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