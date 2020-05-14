У лікарні на Волині встановили спеціальне обладнання у боротьбі з Covid-19





Про це



Спеціальне обладнання – дві дезінфікуючі рамки - для медичних працівників встановили у реанімаційному та інфекційному відділеннях міськлікарні.



Зазначають, їх придбали за кошти міського бюджету, вартість кожної - 15 тисяч гривень. Обладнання призначене для дезінфекції одягу медиків, які надають допомогу хворим на COVID-19.



"Дезінфікуючі рамки – це обшита металева конструкція, яка працює згідно із принципом туманостворення. Таким чином, прохід через рамку запобігає виносу вірусу з приміщення. Обробляють костюми дезінфікуючим розчином", - йдеться на сайті мерії.



Міський голова Віктор Сапожніков переконаний, що таке обладнання дозволить знизити рівень небезпеки зараження медперсоналу в процесі лікування і контакту із пацієнтами, хворими на коронавірус.



"За лічені секунди проводиться дезінфекція костюмів медпрацівників. Це зручно, оперативно і необхідно. Такими кроками ми йдемо вперед, додаючи у медзаклади необхідне обладнання", – зазначив Віктор Сапожніков.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинській центральній міській лікарні встановили дезінфікуючі рамки.Про це повідомляє пресслужба мерії Нововолинської міськради.Спеціальне обладнання – дві дезінфікуючі рамки - для медичних працівників встановили у реанімаційному та інфекційному відділеннях міськлікарні.Зазначають, їх придбали за кошти міського бюджету, вартість кожної - 15 тисяч гривень. Обладнання призначене для дезінфекції одягу медиків, які надають допомогу хворим на COVID-19."Дезінфікуючі рамки – це обшита металева конструкція, яка працює згідно із принципом туманостворення. Таким чином, прохід через рамку запобігає виносу вірусу з приміщення. Обробляють костюми дезінфікуючим розчином", - йдеться на сайті мерії.Міський головапереконаний, що таке обладнання дозволить знизити рівень небезпеки зараження медперсоналу в процесі лікування і контакту із пацієнтами, хворими на коронавірус."За лічені секунди проводиться дезінфекція костюмів медпрацівників. Це зручно, оперативно і необхідно. Такими кроками ми йдемо вперед, додаючи у медзаклади необхідне обладнання", – зазначив Віктор Сапожніков.

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