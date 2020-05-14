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У лікарні на Волині встановили спеціальне обладнання у боротьбі з Covid-19

У лікарні на Волині встановили спеціальне обладнання у боротьбі з Covid-19
У Нововолинській центральній міській лікарні встановили дезінфікуючі рамки.

Про це повідомляє пресслужба мерії Нововолинської міськради.

Спеціальне обладнання – дві дезінфікуючі рамки - для медичних працівників встановили у реанімаційному та інфекційному відділеннях міськлікарні.

Зазначають, їх придбали за кошти міського бюджету, вартість кожної - 15 тисяч гривень. Обладнання призначене для дезінфекції одягу медиків, які надають допомогу хворим на COVID-19.

"Дезінфікуючі рамки – це обшита металева конструкція, яка працює згідно із принципом туманостворення. Таким чином, прохід через рамку запобігає виносу вірусу з приміщення. Обробляють костюми дезінфікуючим розчином", - йдеться на сайті мерії.

Міський голова Віктор Сапожніков переконаний, що таке обладнання дозволить знизити рівень небезпеки зараження медперсоналу в процесі лікування і контакту із пацієнтами, хворими на коронавірус.

"За лічені секунди проводиться дезінфекція костюмів медпрацівників. Це зручно, оперативно і необхідно. Такими кроками ми йдемо вперед, додаючи у медзаклади необхідне обладнання", – зазначив Віктор Сапожніков.

У лікарні на Волині встановили спеціальне обладнання у боротьбі з Covid-19
У лікарні на Волині встановили спеціальне обладнання у боротьбі з Covid-19

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Теги: коронавірус, лікарня, Нововолинськ
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