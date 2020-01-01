Роботу фермерських ярмарків у Луцьку обмежать до двох днів на тиждень
Сьогодні, 16:20
Ярмарки сільськогосподарської продукції у Луцьку відбуватимуться двічі на тиждень.
Про це сьогодні йшлося під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, яку в режимі відеозв’язку провів перший заступник міського голови Григорій Недопад, повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.
Аналізуючи роботу ринків та ярмарків, які розпочали роботу після пом’якшення карантинних обмежень на спеціально відведених локаціях у різних мікрорайонах міста, спеціалісти Держпродспоживслужби в області відзначають значні скупчення людей та порушення норм карантину. Окрім цього, подекуди такі ярмарки перетворюються на місця стихійної торгівлі.
Тож найближчим часом їхню роботу обмежать до двох разів на тиждень, а також посилять контроль за кількістю покупців та дотримання вимог карантину.
Інформують, що триває контроль і за об’єктами торгівлі, а також закладами, яким відповідно до першого етапу послаблення карантину дозволили працювати. Інспектори департаменту муніципальної варти перевіряли перукарні, салони краси, різноманітні заклади торгівлі на предмет дотримання протиепідемічних заходів.
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Про це сьогодні йшлося під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, яку в режимі відеозв’язку провів перший заступник міського голови Григорій Недопад, повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.
Аналізуючи роботу ринків та ярмарків, які розпочали роботу після пом’якшення карантинних обмежень на спеціально відведених локаціях у різних мікрорайонах міста, спеціалісти Держпродспоживслужби в області відзначають значні скупчення людей та порушення норм карантину. Окрім цього, подекуди такі ярмарки перетворюються на місця стихійної торгівлі.
Тож найближчим часом їхню роботу обмежать до двох разів на тиждень, а також посилять контроль за кількістю покупців та дотримання вимог карантину.
Інформують, що триває контроль і за об’єктами торгівлі, а також закладами, яким відповідно до першого етапу послаблення карантину дозволили працювати. Інспектори департаменту муніципальної варти перевіряли перукарні, салони краси, різноманітні заклади торгівлі на предмет дотримання протиепідемічних заходів.
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