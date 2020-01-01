Роботу фермерських ярмарків у Луцьку обмежать до двох днів на тиждень

Ярмарки сільськогосподарської продукції у Луцьку відбуватимуться двічі на тиждень.Про це сьогодні йшлося під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, яку в режимі відеозв’язку провів перший заступник міського голови Григорій Недопад, повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.Аналізуючи роботу ринків та ярмарків, які розпочали роботу після пом’якшення карантинних обмежень на спеціально відведених локаціях у різних мікрорайонах міста, спеціалісти Держпродспоживслужби в області відзначають значні скупчення людей та порушення норм карантину. Окрім цього, подекуди такі ярмарки перетворюються на місця стихійної торгівлі.Тож найближчим часом їхню роботу обмежать до двох разів на тиждень, а також посилять контроль за кількістю покупців та дотримання вимог карантину.Інформують, що триває контроль і за об’єктами торгівлі, а також закладами, яким відповідно до першого етапу послаблення карантину дозволили працювати. Інспектори департаменту муніципальної варти перевіряли перукарні, салони краси, різноманітні заклади торгівлі на предмет дотримання протиепідемічних заходів.