У районі на Волині – новий випадок коронавірусу
Сьогодні, 16:53
Станом на 11:30 годину 14 травня на території Турійського району виявили 1 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляє Турійська РДА.
Позитивний результат тестування підтвердився у жительки селища Турійськ. Вчора, 13 травня, хвору госпіталізували до інфекційного відділення Ковельського МТМО.
Наразі встановлюють усіх осіб, які контактували з пацієнткою, у яких відберуть біоматеріал для ПЛР щодо підозри на COVID-19.
На сьогодні ще 2 зразки ПЛР знаходяться в обробці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Турійська РДА.
Позитивний результат тестування підтвердився у жительки селища Турійськ. Вчора, 13 травня, хвору госпіталізували до інфекційного відділення Ковельського МТМО.
Наразі встановлюють усіх осіб, які контактували з пацієнткою, у яких відберуть біоматеріал для ПЛР щодо підозри на COVID-19.
На сьогодні ще 2 зразки ПЛР знаходяться в обробці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У селі Лище Луцького району – спалах коронавірусу
Сьогодні, 12:56
Коментарі 0
Останні новини
У районі на Волині – новий випадок коронавірусу
Сьогодні, 16:53