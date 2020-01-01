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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У районі на Волині – новий випадок коронавірусу

У районі на Волині – новий випадок коронавірусу
Станом на 11:30 годину 14 травня на території Турійського району виявили 1 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Турійська РДА.

Позитивний результат тестування підтвердився у жительки селища Турійськ. Вчора, 13 травня, хвору госпіталізували до інфекційного відділення Ковельського МТМО.

Наразі встановлюють усіх осіб, які контактували з пацієнткою, у яких відберуть біоматеріал для ПЛР щодо підозри на COVID-19.

На сьогодні ще 2 зразки ПЛР знаходяться в обробці.


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Теги: коронавірус, новий випадок, Турійський район
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