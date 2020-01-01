У районі на Волині – новий випадок коронавірусу





Про це



Позитивний результат тестування підтвердився у жительки селища Турійськ. Вчора, 13 травня, хвору госпіталізували до інфекційного відділення Ковельського МТМО.



Наразі встановлюють усіх осіб, які контактували з пацієнткою, у яких відберуть біоматеріал для ПЛР щодо підозри на COVID-19.



На сьогодні ще 2 зразки ПЛР знаходяться в обробці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 11:30 годину 14 травня на території Турійського району виявили 1 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.Про це повідомляє Турійська РДА.Позитивний результат тестування підтвердився у жительки селища Турійськ. Вчора, 13 травня, хвору госпіталізували до інфекційного відділення Ковельського МТМО.Наразі встановлюють усіх осіб, які контактували з пацієнткою, у яких відберуть біоматеріал для ПЛР щодо підозри на COVID-19.На сьогодні ще 2 зразки ПЛР знаходяться в обробці.

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