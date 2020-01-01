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Медсестра ковельської лікарні захворіла на COVID-19, стан жінки – середньої тяжкості

Медсестра ковельської лікарні захворіла на COVID-19, стан жінки – середньої тяжкості
У Ковельському міжрайонному територіальному медичному об’єднанні захворіла на COVID-19 медична сестра з хірургічного відділення.

Про це Суспільному розповіла медична директорка Ковельського МТМО Ольга Козачук.

Зі слів лікарки, діагноз медсестрі, методом ПЛР-тестування підтвердили 8 травня. Спочатку жінка лікувалася амбулаторно, а відучора, 13 траня, у стані середньої важкості із пневмонією була госпіталізована у стаціонар медзакладу, де працює.

Станом на 14 травня у відділенні інтенсивної терапії лікується 26 хворих, інфікованих COVID-19. П’ятеро – у палаті інтенсивної терапії у реанімаційному відділенні і 21 – у відділенні.

Усіх, хто контактував з медсестрою, нині перевіряють на наявність коронавірусу, - каже Ольга Козачук.

"Ми серед своїх медичних працівників, де вона була у контакті хірургічного відділення, у всіх контактних забрали ПЛР-мазки і відправили у лабораторію вірусологічну на обстеження. Чекаємо результатів. Хірургічне відділення працює у режимі карантину, тобто госпіталізують тільки екстрену патологію", - розповіла медична директорка Ковельського МТМО Ольга Козачук.

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Теги: Ковель, коронавірус, медсестра
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