Медсестра ковельської лікарні захворіла на COVID-19, стан жінки – середньої тяжкості





Про це Ольга Козачук.



Зі слів лікарки, діагноз медсестрі, методом ПЛР-тестування підтвердили 8 травня. Спочатку жінка лікувалася амбулаторно, а відучора, 13 траня, у стані середньої важкості із пневмонією була госпіталізована у стаціонар медзакладу, де працює.



Станом на 14 травня у відділенні інтенсивної терапії лікується 26 хворих, інфікованих COVID-19. П’ятеро – у палаті інтенсивної терапії у реанімаційному відділенні і 21 – у відділенні.



Усіх, хто контактував з медсестрою, нині перевіряють на наявність коронавірусу, - каже Ольга Козачук.



"Ми серед своїх медичних працівників, де вона була у контакті хірургічного відділення, у всіх контактних забрали ПЛР-мазки і відправили у лабораторію вірусологічну на обстеження. Чекаємо результатів. Хірургічне відділення працює у режимі карантину, тобто госпіталізують тільки екстрену патологію", - розповіла медична директорка Ковельського МТМО Ольга Козачук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міжрайонному територіальному медичному об’єднанні захворіла на COVID-19 медична сестра з хірургічного відділення.Про це Суспільному розповіла медична директорка Ковельського МТМОЗі слів лікарки, діагноз медсестрі, методом ПЛР-тестування підтвердили 8 травня. Спочатку жінка лікувалася амбулаторно, а відучора, 13 траня, у стані середньої важкості із пневмонією була госпіталізована у стаціонар медзакладу, де працює.Станом на 14 травня у відділенні інтенсивної терапії лікується 26 хворих, інфікованих COVID-19. П’ятеро – у палаті інтенсивної терапії у реанімаційному відділенні і 21 – у відділенні.Усіх, хто контактував з медсестрою, нині перевіряють на наявність коронавірусу, - каже Ольга Козачук."Ми серед своїх медичних працівників, де вона була у контакті хірургічного відділення, у всіх контактних забрали ПЛР-мазки і відправили у лабораторію вірусологічну на обстеження. Чекаємо результатів. Хірургічне відділення працює у режимі карантину, тобто госпіталізують тільки екстрену патологію", - розповіла медична директорка Ковельського МТМО Ольга Козачук.

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