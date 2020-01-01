Подружжя волинян вирощує на балконі перець та лимони

Копюків вирощує овочі та фрукти для особистого споживання. Поки на присадибній ділянці рослини ще потребують особливого захисту від вранішніх приморозків, на балконі достигають апетитні перці та ароматні лимони.



Про особливості вирощування фруктів та овочів на підвіконні Алла Копюк розповіла виданню

Жінка зізнається, що насіння перців висівав її чоловік Валерій Копюк, бо має легку руку.



Насіння для перцю на підвіконні Валерій висіяв на два тижні раніше, аніж насіння на розсаду. Насінини збирали зі стиглих плодів перцю, який придбали у магазині в Польщі. Із розвитком рослини, її пересаджували у більший горщик.



«Особливу увагу варто приділити ґрунту. Ми його заготовляємо ще з осені. Землю обов'язково потрібно перемішати з піском, аби був хороший дренаж. Якщо рослині буде замало місця у горщику, великих плодів можна не чекати. Не зайвим буде й підживити перець. Я це робила звичайною підживкою для петуній, яку купила у рожищенському магазині «Дивосвіт», – ділиться секретами господиня.



Також важливо, аби у ґрунті не завелися шкідники. Якось довелося боротися і з цією проблемою.



Подружжя ніколи не купує овочів для заготівлі на зиму. І перець, і огірки, і помідори вирощують самі. У цьому охоче допомагають сини Олег та Денис.



Цьогорічні перці планують нафарширувати на Трійцю.



«Будемо святкувати 25 річницю шлюбу. Перчики невеличкі, тож гарно виглядатимуть на тарілці. А як буде більше сонечка й тепла, то ще й наберуть гарного кольору. Сподіваюся, до свята будуть такі, як треба. До речі, якщо вчасно збирати врожай, то перець буде родити досить довго», – розповідає Алла Копюк.



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Жінка зізнається, що насіння перців висівав її чоловік, бо має легку руку.Насіння для перцю на підвіконні Валерій висіяв на два тижні раніше, аніж насіння на розсаду. Насінини збирали зі стиглих плодів перцю, який придбали у магазині в Польщі. Із розвитком рослини, її пересаджували у більший горщик.«Особливу увагу варто приділити ґрунту. Ми його заготовляємо ще з осені. Землю обов'язково потрібно перемішати з піском, аби був хороший дренаж. Якщо рослині буде замало місця у горщику, великих плодів можна не чекати. Не зайвим буде й підживити перець. Я це робила звичайною підживкою для петуній, яку купила у рожищенському магазині «Дивосвіт», – ділиться секретами господиня.Також важливо, аби у ґрунті не завелися шкідники. Якось довелося боротися і з цією проблемою.Подружжя ніколи не купує овочів для заготівлі на зиму. І перець, і огірки, і помідори вирощують самі. У цьому охоче допомагають сини Олег та Денис.Цьогорічні перці планують нафарширувати на Трійцю.«Будемо святкувати 25 річницю шлюбу. Перчики невеличкі, тож гарно виглядатимуть на тарілці. А як буде більше сонечка й тепла, то ще й наберуть гарного кольору. Сподіваюся, до свята будуть такі, як треба. До речі, якщо вчасно збирати врожай, то перець буде родити досить довго», – розповідає Алла Копюк.

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