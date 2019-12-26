Акція на житло у Ковелі: перший внесок 10% та відтермінування на рік*
Сьогодні, 17:52
У Ковелі можна придбати однокімнатну квартиру в новобудові з першим внеском 10 %. При цьому платежі можна відтермінувати на 12 місяців.
Квартири – у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал» Будівельної компанії «Інвестор», - інформують на сайті забудовника.
Забудовник пропонує вигідну ціну – 19 999 $ за оселю площею 43,77 м². Можливе відтермінування до травня 2021 року.
Квартири розташовані на 2-5 поверхах.
У них є просторі кімната (16,95 м²) та кухня (14,18 м²). Коридор має площу 4,51 м², санвузол – 4,11 м², а лоджія – 4,02 м².
В оселі буде індивідуальне опалення, тепла підлога на кухні та у ванній.
Цей будинок відрізняється від попередніх дизайном фасаду. Тут зокрема – панорамні вікна.
Крім того, у ньому буде ліфт, а перший поверх буде відведений для магазинів, кафе, салонів, аптеки тощо.
Біля п’ятиповерхівки буде територія для паркування автомобілів, спортивний та дитячий майданчики.
«Парковий квартал» особливий тим, що розташований у затишному місці і разом з тим недалеко від центру міста.
Акція діє лише 2 місяці – до 30 червня. Встигніть купити!
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Квартири – у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал» Будівельної компанії «Інвестор», - інформують на сайті забудовника.
Забудовник пропонує вигідну ціну – 19 999 $ за оселю площею 43,77 м². Можливе відтермінування до травня 2021 року.
Квартири розташовані на 2-5 поверхах.
У них є просторі кімната (16,95 м²) та кухня (14,18 м²). Коридор має площу 4,51 м², санвузол – 4,11 м², а лоджія – 4,02 м².
В оселі буде індивідуальне опалення, тепла підлога на кухні та у ванній.
Цей будинок відрізняється від попередніх дизайном фасаду. Тут зокрема – панорамні вікна.
Крім того, у ньому буде ліфт, а перший поверх буде відведений для магазинів, кафе, салонів, аптеки тощо.
Біля п’ятиповерхівки буде територія для паркування автомобілів, спортивний та дитячий майданчики.
«Парковий квартал» особливий тим, що розташований у затишному місці і разом з тим недалеко від центру міста.
Акція діє лише 2 місяці – до 30 червня. Встигніть купити!
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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