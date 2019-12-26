Акція на житло у Ковелі: перший внесок 10% та відтермінування на рік*





Квартири – у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал» Будівельної компанії «Інвестор», - інформують на сайті забудовника.



Забудовник пропонує вигідну ціну – 19 999 $ за оселю площею 43,77 м². Можливе відтермінування до травня 2021 року.



Квартири розташовані на 2-5 поверхах.



У них є просторі кімната (16,95 м²) та кухня (14,18 м²). Коридор має площу 4,51 м², санвузол – 4,11 м², а лоджія – 4,02 м².





В оселі буде індивідуальне опалення, тепла підлога на кухні та у ванній.



Цей будинок відрізняється від попередніх дизайном фасаду. Тут зокрема – панорамні вікна.



Крім того, у ньому буде ліфт, а перший поверх буде відведений для магазинів, кафе, салонів, аптеки тощо.



Біля п’ятиповерхівки буде територія для паркування автомобілів, спортивний та дитячий майданчики.



«Парковий квартал» особливий тим, що розташований у затишному місці і разом з тим недалеко від центру міста.



Акція діє лише 2 місяці – до 30 червня. Встигніть купити!



Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:



096 030 20 10



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Сайт:



Facebook:



Інстаграм:



Youtube: Інвестор



Телеграм:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі можна придбати однокімнатну квартиру в новобудові з першим внеском 10 %. При цьому платежі можна відтермінувати на 12 місяців.Квартири – у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал» Будівельної компанії «Інвестор», - інформують на сайті забудовника.Забудовник пропонує вигідну ціну – 19 999 $ за оселю площею 43,77 м². Можливе відтермінування до травня 2021 року.Квартири розташовані на 2-5 поверхах.У них є просторі кімната (16,95 м²) та кухня (14,18 м²). Коридор має площу 4,51 м², санвузол – 4,11 м², а лоджія – 4,02 м².В оселі буде індивідуальне опалення, тепла підлога на кухні та у ванній.Цей будинок відрізняється від попередніх дизайном фасаду. Тут зокрема – панорамні вікна.Крім того, у ньому буде ліфт, а перший поверх буде відведений для магазинів, кафе, салонів, аптеки тощо.Біля п’ятиповерхівки буде територія для паркування автомобілів, спортивний та дитячий майданчики.«Парковий квартал» особливий тим, що розташований у затишному місці і разом з тим недалеко від центру міста.Акція діє лише 2 місяці – до 30 червня. Встигніть купити!Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:096 030 20 10м. Ковель, вул. Глібова, 8 бСайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: ІнвесторТелеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію