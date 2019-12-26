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Акція на житло у Ковелі: перший внесок 10% та відтермінування на рік*

Акція на житло у Ковелі: перший внесок 10% та відтермінування на рік*
У Ковелі можна придбати однокімнатну квартиру в новобудові з першим внеском 10 %. При цьому платежі можна відтермінувати на 12 місяців.

Квартири – у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал» Будівельної компанії «Інвестор», - інформують на сайті забудовника.

Забудовник пропонує вигідну ціну – 19 999 $ за оселю площею 43,77 м². Можливе відтермінування до травня 2021 року.
Акція на житло у Ковелі: перший внесок 10% та відтермінування на рік*

Квартири розташовані на 2-5 поверхах.

У них є просторі кімната (16,95 м²) та кухня (14,18 м²). Коридор має площу 4,51 м², санвузол – 4,11 м², а лоджія – 4,02 м².
Акція на житло у Ковелі: перший внесок 10% та відтермінування на рік*


В оселі буде індивідуальне опалення, тепла підлога на кухні та у ванній.

Цей будинок відрізняється від попередніх дизайном фасаду. Тут зокрема – панорамні вікна.

Крім того, у ньому буде ліфт, а перший поверх буде відведений для магазинів, кафе, салонів, аптеки тощо.

Біля п’ятиповерхівки буде територія для паркування автомобілів, спортивний та дитячий майданчики.
Акція на житло у Ковелі: перший внесок 10% та відтермінування на рік*
Акція на житло у Ковелі: перший внесок 10% та відтермінування на рік*
Акція на житло у Ковелі: перший внесок 10% та відтермінування на рік*
Акція на житло у Ковелі: перший внесок 10% та відтермінування на рік*

«Парковий квартал» особливий тим, що розташований у затишному місці і разом з тим недалеко від центру міста.

Акція діє лише 2 місяці – до 30 червня. Встигніть купити!

Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:

096 030 20 10

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Парковий квартал, Інвестор
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