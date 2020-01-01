Хвора на Covid-19 волинянка місяць перебувала у реанімації
Сьогодні, 18:00
56-річна жінка з Волині мала тяжкі наслідки коронавірусної інфекції. 20 днів вона провела на апараті штучної вентиляції легень і загалом більше місяця у лікарні. Зараз вона готується до виписки.
Про це «Першому» розповіла завідувачка інфекційного відділення Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська.
Спершу жінку госпіталізували з тяжкою пневмонією (запаленням легень) до Луцької міської клінічної лікарні. Коли ж з’ясувалось, що вона інфікована коронавірусом, пацієнтку перевели до інфекційної лікарні. На той момент вона була вже у важкому стані, тому жінку одразу підключили до апарату штучної вентиляції легень.
20 днів вона пробула на апараті і ще 10 – на іншій кисневій терапії. Після місяця в реанімації пацієнтку перевели у відділення і тепер вона готується до виписки. Загалом у лікарні жінка провела понад 40 днів.
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Про це «Першому» розповіла завідувачка інфекційного відділення Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська.
Спершу жінку госпіталізували з тяжкою пневмонією (запаленням легень) до Луцької міської клінічної лікарні. Коли ж з’ясувалось, що вона інфікована коронавірусом, пацієнтку перевели до інфекційної лікарні. На той момент вона була вже у важкому стані, тому жінку одразу підключили до апарату штучної вентиляції легень.
20 днів вона пробула на апараті і ще 10 – на іншій кисневій терапії. Після місяця в реанімації пацієнтку перевели у відділення і тепер вона готується до виписки. Загалом у лікарні жінка провела понад 40 днів.
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