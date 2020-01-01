Відсутність лікаря-інфекціоніста та недотримання маскового режиму: які порушення виявили у колонії на Волині. ВІДЕО

Любов Сітовська та регіональний координатора взаємодії з громадськістю уповноваженого Віталій Єлов здійснили моніторинговий візит до державної установи «Ковельська виховна колонія».



Про це



Мета ревізії - вивчення стану забезпечення заходів із запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також дотримання конституційних прав та свобод людини в умовах позбавлення волі.



Відповідно до установчих документів, в колонії перебувають засуджені особи чоловічої статті від 14 до 22 років. Планове наповнення установи становить 265 засуджених. На час візиту в колонії перебувало 32 вихованців



Під час візиту члени моніторингової групи ознайомились із службовою документацією закладу в частині проведення протиепідемічних заходів, відвідали медичну частину, карантине відділення, поспілкувалися з персоналом та провели опитування засуджених.



Так, зазначили, що в установі загалом вживаються заходи з протидії поширенню коронавірусу SARS-CoV-2. Адміністрацією установи та персоналом медичної частини вживаються протиепідемічні заходи. Зокрема, розроблено та затверджено спільний План протиепідемічних заходів щодо локалізації та недопущення поширення коронавірусної хвороби. В установі затверджено протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим короновірусом на 2020 р. При вході до адміністративного корпусу та при вході у відділення у день візиту була наявна інформація про запровадження карантину.



Заборонено пропуск до адміністративної будівлі та на територію установи відвідувачів і працівників установи без індивідуальних медичних масок. У разі виявлення ознак гострого респіраторного захворювання працівників установи, у яких виявлено підвищення температури тіла або які відмовилися від проведення медичного огляду, не допускають до несення служби та проходу на територію установи. Здійснюється відповідний облік таких випадків.



Персонал закладу забезпечений засобами індивідуального захисту, проводиться щоденний температурний скринінг персоналу та засуджених, на території установи наявні інформаційні листи щодо профілактики та попередження інфекційних хвороб, підготовлено в медичній частині 3 окремих ізольованих кімнат на 7 ліжко-місць для тимчасової ізоляції та надання медичної допомоги особам з підозрою на коронавірус COVID-19, витратними матеріалами для відбору проб для проведення лабораторних досліджень, заклад забезпечено дезінфекційними засобами відповідно до потреби. Медична частина та установа забезпечені ЗІЗ та 11 бактерицидними опромінювачами.



Належним чином організований прийом посилок/передач, при вході до окремих локацій розміщені дезінфекційні бар’єри та антисептичні засоби.

В установі налагоджено взаємодію з судовими органами щодо проведення судових засідань в режимі відео-конференції.



Під час особистого спілкування засуджені повідомляли моніторинговій групі про те, що забезпечуються дезінфекційними засобами та здійснюють прибирання в камерних приміщеннях самостійно. Засуджені також повідомили, що установою вживаються заходи щодо зв’язку із зовнішнім світом, так як мають можливість здійснювати телефонні розмові та доступ до мережі Інтернет.



На момент візиту в установі проводився щорічний флюорографічний огляд за допомогою переносного кабінету рентгендіагностики працівниками Волинського обласного протитуберкульозного диспансеру, так як в установі відсутній така установка.



За інформацією представників установи, засудженим забезпечується право на освіту в умовах обмежених карантинних заходів, так як на території колонії функціонує загальноосвітня школа II-III ступеня та професійне технічне училище. Навчання проводиться два рази на тиждень у вигляді тестування, які проводять педагогічний персонал школи та училища.



Однак, окремі питання організації протиепідемічних заходів на території установи потребують додаткового контролю з боку керівництва. На території установи не повною мірою здійснюється контроль за дотриманням маскового режиму засудженими. Більшість засуджених не користуються масками та медичними рукавичками. Так, в медичній частині наявний графік дезінфекції, який включає обробку та протирання підлоги, проте відсутня інформація щодо провітрювання приміщення. Також така інформація у графіку дезінфекції відсутня і в приміщенні для переодягання персоналу. В медичній частині графік дезінфекції без дати та року складання. До проведення дезінфекцій камер залучаються самі утримувані. Проте через відсутність відповідних навичок та засобів захисту, якість такої обробки викликає сумніви та занепокоєння.



В установі допускається повторне використання марлевих масок. За інформацією начальника ДУ «Ковельська виховна колонія», працівникам, які заступають на зміну на 12 годин видаються по чотири, зокрема одноразові та тканинні (марлеві) маски на зміну. Після чергування, саме марлеві маски працівники забирають додому для прання та прасування. Після прання маски використовуються повторно. Без належної обробки засобів індивідуального захисту може виникнути інфікування та поширення коронавірусної хвороби.



Окрема з’ясували, що у штаті закладу відсутній лікар інфекціоніст чи лікар епідеміолог, послуги та консультації надають лікарі інших медичних закладів.



На час візиту спеціальний режим збереження та утилізації використаних засобів індивідуального захисту на території установи за виключенням медичної частини та кабінету передачі (посилок) відсутній, використані ЗІЗ поміщаються в окремий пакет та викидаються разом з побутовим сміттям.



Відсутні швидкі тести на грип А та В, швидкі тести на SARS-CoV2 (IgG,IgM). Проводяться заняття із медичними працівниками з питань дотримання вимог протиепідемічного режиму, клінічного перебігу, діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19, виключно виконувачем обов’язків завідуючого міської медичної частини цієї установи, який є лікарем терапевтом.



Під час спілкування з керівництвом установи члени моніторингової групи повідомили про всі виявлення недоліки та порушення. За результатами моніторингового візиту Секретаріатом Уповноваженого з прав людини буде направлено звіт та відповідні акти реагування до органів влади в межах компетенції.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Регіональний представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській областіта регіональний координатора взаємодії з громадськістю уповноваженогоздійснили моніторинговий візит до державної установи «Ковельська виховна колонія».Про це йдеться на сторінці "Офіс Омбудсмана України" у Faceboook.Мета ревізії - вивчення стану забезпечення заходів із запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також дотримання конституційних прав та свобод людини в умовах позбавлення волі.Відповідно до установчих документів, в колонії перебувають засуджені особи чоловічої статті від 14 до 22 років. Планове наповнення установи становить 265 засуджених. На час візиту в колонії перебувало 32 вихованцівПід час візиту члени моніторингової групи ознайомились із службовою документацією закладу в частині проведення протиепідемічних заходів, відвідали медичну частину, карантине відділення, поспілкувалися з персоналом та провели опитування засуджених.Так, зазначили, що в установі загалом вживаються заходи з протидії поширенню коронавірусу SARS-CoV-2. Адміністрацією установи та персоналом медичної частини вживаються протиепідемічні заходи. Зокрема, розроблено та затверджено спільний План протиепідемічних заходів щодо локалізації та недопущення поширення коронавірусної хвороби. В установі затверджено протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим короновірусом на 2020 р. При вході до адміністративного корпусу та при вході у відділення у день візиту була наявна інформація про запровадження карантину.Заборонено пропуск до адміністративної будівлі та на територію установи відвідувачів і працівників установи без індивідуальних медичних масок. У разі виявлення ознак гострого респіраторного захворювання працівників установи, у яких виявлено підвищення температури тіла або які відмовилися від проведення медичного огляду, не допускають до несення служби та проходу на територію установи. Здійснюється відповідний облік таких випадків.Персонал закладу забезпечений засобами індивідуального захисту, проводиться щоденний температурний скринінг персоналу та засуджених, на території установи наявні інформаційні листи щодо профілактики та попередження інфекційних хвороб, підготовлено в медичній частині 3 окремих ізольованих кімнат на 7 ліжко-місць для тимчасової ізоляції та надання медичної допомоги особам з підозрою на коронавірус COVID-19, витратними матеріалами для відбору проб для проведення лабораторних досліджень, заклад забезпечено дезінфекційними засобами відповідно до потреби. Медична частина та установа забезпечені ЗІЗ та 11 бактерицидними опромінювачами.Належним чином організований прийом посилок/передач, при вході до окремих локацій розміщені дезінфекційні бар’єри та антисептичні засоби.В установі налагоджено взаємодію з судовими органами щодо проведення судових засідань в режимі відео-конференції.Під час особистого спілкування засуджені повідомляли моніторинговій групі про те, що забезпечуються дезінфекційними засобами та здійснюють прибирання в камерних приміщеннях самостійно. Засуджені також повідомили, що установою вживаються заходи щодо зв’язку із зовнішнім світом, так як мають можливість здійснювати телефонні розмові та доступ до мережі Інтернет.На момент візиту в установі проводився щорічний флюорографічний огляд за допомогою переносного кабінету рентгендіагностики працівниками Волинського обласного протитуберкульозного диспансеру, так як в установі відсутній така установка.За інформацією представників установи, засудженим забезпечується право на освіту в умовах обмежених карантинних заходів, так як на території колонії функціонує загальноосвітня школа II-III ступеня та професійне технічне училище. Навчання проводиться два рази на тиждень у вигляді тестування, які проводять педагогічний персонал школи та училища.Однак, окремі питання організації протиепідемічних заходів на території установи потребують додаткового контролю з боку керівництва. На території установи не повною мірою здійснюється контроль за дотриманням маскового режиму засудженими. Більшість засуджених не користуються масками та медичними рукавичками. Так, в медичній частині наявний графік дезінфекції, який включає обробку та протирання підлоги, проте відсутня інформація щодо провітрювання приміщення. Також така інформація у графіку дезінфекції відсутня і в приміщенні для переодягання персоналу. В медичній частині графік дезінфекції без дати та року складання. До проведення дезінфекцій камер залучаються самі утримувані. Проте через відсутність відповідних навичок та засобів захисту, якість такої обробки викликає сумніви та занепокоєння.В установі допускається повторне використання марлевих масок. За інформацією начальника ДУ «Ковельська виховна колонія», працівникам, які заступають на зміну на 12 годин видаються по чотири, зокрема одноразові та тканинні (марлеві) маски на зміну. Після чергування, саме марлеві маски працівники забирають додому для прання та прасування. Після прання маски використовуються повторно. Без належної обробки засобів індивідуального захисту може виникнути інфікування та поширення коронавірусної хвороби.Окрема з’ясували, що у штаті закладу відсутній лікар інфекціоніст чи лікар епідеміолог, послуги та консультації надають лікарі інших медичних закладів.На час візиту спеціальний режим збереження та утилізації використаних засобів індивідуального захисту на території установи за виключенням медичної частини та кабінету передачі (посилок) відсутній, використані ЗІЗ поміщаються в окремий пакет та викидаються разом з побутовим сміттям.Відсутні швидкі тести на грип А та В, швидкі тести на SARS-CoV2 (IgG,IgM). Проводяться заняття із медичними працівниками з питань дотримання вимог протиепідемічного режиму, клінічного перебігу, діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19, виключно виконувачем обов’язків завідуючого міської медичної частини цієї установи, який є лікарем терапевтом.Під час спілкування з керівництвом установи члени моніторингової групи повідомили про всі виявлення недоліки та порушення. За результатами моніторингового візиту Секретаріатом Уповноваженого з прав людини буде направлено звіт та відповідні акти реагування до органів влади в межах компетенції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію