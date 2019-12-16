Через аварію мешканці декількох луцьких вулиць залишилися без гарячої води
Сьогодні, 18:42
Через аварію на тепловій мережі по проспекту Соборності тимчасово припинили подачу гарячої води від центрального теплового пункту на вулиці Кравчука, 26.
Про це повідомляє КП "Луцьктепло".
Так, водопостачання відсутнє за такими адресами: вул. Воїнів Афганців, 1, 7, вул. Кравчука, 26, 26-а, 26-б, просп. Соборності, 28, 30, 30-а, 32, 32-а.
Зазначають, роботи з ліквідації витоку будуть виконуватися завтра, 15 травня, після чого послугу відновлять.
Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє КП "Луцьктепло".
Так, водопостачання відсутнє за такими адресами: вул. Воїнів Афганців, 1, 7, вул. Кравчука, 26, 26-а, 26-б, просп. Соборності, 28, 30, 30-а, 32, 32-а.
Зазначають, роботи з ліквідації витоку будуть виконуватися завтра, 15 травня, після чого послугу відновлять.
Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через аварію мешканці декількох луцьких вулиць залишилися без гарячої води
Сьогодні, 18:42
Відсутність лікаря-інфекціоніста та недотримання маскового режиму: які порушення виявили у колонії на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:20
Хвора на Covid-19 волинянка місяць перебувала у реанімації
Сьогодні, 18:00