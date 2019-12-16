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Через аварію мешканці декількох луцьких вулиць залишилися без гарячої води

Через аварію мешканці декількох луцьких вулиць залишилися без гарячої води
Через аварію на тепловій мережі по проспекту Соборності тимчасово припинили подачу гарячої води від центрального теплового пункту на вулиці Кравчука, 26.

Про це повідомляє КП "Луцьктепло".

Так, водопостачання відсутнє за такими адресами: вул. Воїнів Афганців, 1, 7, вул. Кравчука, 26, 26-а, 26-б, просп. Соборності, 28, 30, 30-а, 32, 32-а.

Зазначають, роботи з ліквідації витоку будуть виконуватися завтра, 15 травня, після чого послугу відновлять.

Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.


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Теги: Луцьк, аварія, гаряча вода
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