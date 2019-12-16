Через аварію мешканці декількох луцьких вулиць залишилися без гарячої води





Про це



Так, водопостачання відсутнє за такими адресами: вул. Воїнів Афганців, 1, 7, вул. Кравчука, 26, 26-а, 26-б, просп. Соборності, 28, 30, 30-а, 32, 32-а.



Зазначають, роботи з ліквідації витоку будуть виконуватися завтра, 15 травня, після чого послугу відновлять.



Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварію на тепловій мережі по проспекту Соборності тимчасово припинили подачу гарячої води від центрального теплового пункту на вулиці Кравчука, 26.Про це повідомляє КП "Луцьктепло".Так, водопостачання відсутнє за такими адресами: вул. Воїнів Афганців, 1, 7, вул. Кравчука, 26, 26-а, 26-б, просп. Соборності, 28, 30, 30-а, 32, 32-а.Зазначають, роботи з ліквідації витоку будуть виконуватися завтра, 15 травня, після чого послугу відновлять.Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

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