Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 15 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у п'ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
Про це повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,-3º вдень 12-17º тепла.
У Луцьку завтра, 15 травня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 14-16º тепла
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Про це повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,-3º вдень 12-17º тепла.
У Луцьку завтра, 15 травня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 14-16º тепла
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