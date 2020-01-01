Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 15 травня





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Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,-3º вдень 12-17º тепла.



У Луцьку завтра, 15 травня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 14-16º тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у п'ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман.Про це повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,-3º вдень 12-17º тепла.У Луцьку завтра, 15 травня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 14-16º тепла

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