Зеленський, Шанхай і карантин: велике інтерв'ю з Андрієм Покровським. ВІДЕО

Андрієм Покровським.



У відвертій розмові з журналістом Андрієм Лучиком бізнесмен та політик Покровський розповів:

- Чим займається під час карантину;

- Що потрібно зробити щоб економіка ожила;

- Як оцінює перший рік Зеленського на посаді Президента;

- Впровадження ринку землі;

- Чому відійшов від критики влади міста;

- Що потрібно зробити з Старим ринком та підприємцями які там працюють;

- Про плани на місцеві вибори цього року.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках спецпроекту інформаційне агентство «Конкурент» записало живе інтерв’ю з бізнесменом та політиком, засновником Громадянського Руху «Свідомі»У відвертій розмові з журналістомбізнесмен та політик Покровський розповів:- Чим займається під час карантину;- Що потрібно зробити щоб економіка ожила;- Як оцінює перший рік Зеленського на посаді Президента;- Впровадження ринку землі;- Чому відійшов від критики влади міста;- Що потрібно зробити з Старим ринком та підприємцями які там працюють;- Про плани на місцеві вибори цього року.Більше – дивіться у відео.

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