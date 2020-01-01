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Зеленський, Шанхай і карантин: велике інтерв'ю з Андрієм Покровським. ВІДЕО

Зеленський, Шанхай і карантин: велике інтерв'ю з Андрієм Покровським. ВІДЕО
В рамках спецпроекту інформаційне агентство «Конкурент» записало живе інтерв’ю з бізнесменом та політиком, засновником Громадянського Руху «Свідомі» Андрієм Покровським.

У відвертій розмові з журналістом Андрієм Лучиком бізнесмен та політик Покровський розповів:
- Чим займається під час карантину;
- Що потрібно зробити щоб економіка ожила;
- Як оцінює перший рік Зеленського на посаді Президента;
- Впровадження ринку землі;
- Чому відійшов від критики влади міста;
- Що потрібно зробити з Старим ринком та підприємцями які там працюють;
- Про плани на місцеві вибори цього року.

Більше – дивіться у відео.


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Теги: Покровський, велике інтерв'ю, відео
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