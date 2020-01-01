Зеленський, Шанхай і карантин: велике інтерв'ю з Андрієм Покровським. ВІДЕО
Сьогодні, 19:52
В рамках спецпроекту інформаційне агентство «Конкурент» записало живе інтерв’ю з бізнесменом та політиком, засновником Громадянського Руху «Свідомі» Андрієм Покровським.
У відвертій розмові з журналістом Андрієм Лучиком бізнесмен та політик Покровський розповів:
- Чим займається під час карантину;
- Що потрібно зробити щоб економіка ожила;
- Як оцінює перший рік Зеленського на посаді Президента;
- Впровадження ринку землі;
- Чому відійшов від критики влади міста;
- Що потрібно зробити з Старим ринком та підприємцями які там працюють;
- Про плани на місцеві вибори цього року.
Більше – дивіться у відео.
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У відвертій розмові з журналістом Андрієм Лучиком бізнесмен та політик Покровський розповів:
- Чим займається під час карантину;
- Що потрібно зробити щоб економіка ожила;
- Як оцінює перший рік Зеленського на посаді Президента;
- Впровадження ринку землі;
- Чому відійшов від критики влади міста;
- Що потрібно зробити з Старим ринком та підприємцями які там працюють;
- Про плани на місцеві вибори цього року.
Більше – дивіться у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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