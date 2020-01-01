Реєстрація, свідоцтво, ідентифікаційний код: у місті на Волині запрацювала послуга «єМалятко»





Про це інформують на



Вона уже доступна у пологовому будинку міста, Володимир-Волинському відділі ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Волинській, а найближчим часом надаватиметься і у ЦНАПі.



Спеціалісти відомств, на чолі з керуючою справами виконавчого комітету міської ради Іриною Ліщук і керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) Антоніною Кратік, протестували роботу послуги.





Першою у нашому місті «єМалятком» скористалася мама новонародженого Анна Сороколітня (до слова, обоє батьків малюка – військовослужбовці), відзначивши, що ця послуга досить зручна, адже документи на дитину оформили одразу і не довелося нікуди йти та збирати гору паперів.



Прямо в пологовому будинку породілля отримала ряд державних послуг: реєстрацію народження (видача свідоцтва про народження), реєстрацію місця проживання (прописка), реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (присвоєння ідентифікаційного коду), внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому. А також мамі відразу призначили державну соціальну допомогу при народженні дитини, яку вона уже незабаром отримає на банківську картку.





Бувають і випадки, коли батьки дитини, перебуваючи у пологовому, ще не визначилися з її іменем, тому при виписці додому не готові провести державну реєстрацію. Такі сім’ї можуть у будь-який зручний для них час звернутися за отриманням такої комплексної послуги у наш відділ ДРАЦСу, а уже зовсім скоро у й ЦНАП.



Відтепер, послуга «єМалятко» приходить до найменшого громадянина Володимира-Волинського і батькам не потрібно їздити у кілька установ, щоб задокументувати факт його народження. Все необхідне можна отримати за однією заявою без черг та зайвої витрати часу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відтепер у Володимирі-Волинському батьки новонароджених малюків мають можливість скористатися комплексною послугою «єМалятко».Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міськради.Вона уже доступна у пологовому будинку міста, Володимир-Волинському відділі ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Волинській, а найближчим часом надаватиметься і у ЦНАПі.Спеціалісти відомств, на чолі з керуючою справами виконавчого комітету міської радиі керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), протестували роботу послуги.Першою у нашому місті «єМалятком» скористалася мама новонародженого(до слова, обоє батьків малюка – військовослужбовці), відзначивши, що ця послуга досить зручна, адже документи на дитину оформили одразу і не довелося нікуди йти та збирати гору паперів.Прямо в пологовому будинку породілля отримала ряд державних послуг: реєстрацію народження (видача свідоцтва про народження), реєстрацію місця проживання (прописка), реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (присвоєння ідентифікаційного коду), внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому. А також мамі відразу призначили державну соціальну допомогу при народженні дитини, яку вона уже незабаром отримає на банківську картку.Бувають і випадки, коли батьки дитини, перебуваючи у пологовому, ще не визначилися з її іменем, тому при виписці додому не готові провести державну реєстрацію. Такі сім’ї можуть у будь-який зручний для них час звернутися за отриманням такої комплексної послуги у наш відділ ДРАЦСу, а уже зовсім скоро у й ЦНАП.Відтепер, послуга «єМалятко» приходить до найменшого громадянина Володимира-Волинського і батькам не потрібно їздити у кілька установ, щоб задокументувати факт його народження. Все необхідне можна отримати за однією заявою без черг та зайвої витрати часу.

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