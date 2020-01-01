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Реєстрація, свідоцтво, ідентифікаційний код: у місті на Волині запрацювала послуга «єМалятко»

Реєстрація, свідоцтво, ідентифікаційний код: у місті на Волині запрацювала послуга «єМалятко»
Відтепер у Володимирі-Волинському батьки новонароджених малюків мають можливість скористатися комплексною послугою «єМалятко».

Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міськради.

Вона уже доступна у пологовому будинку міста, Володимир-Волинському відділі ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Волинській, а найближчим часом надаватиметься і у ЦНАПі.

Спеціалісти відомств, на чолі з керуючою справами виконавчого комітету міської ради Іриною Ліщук і керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) Антоніною Кратік, протестували роботу послуги.

Реєстрація, свідоцтво, ідентифікаційний код: у місті на Волині запрацювала послуга «єМалятко»

Першою у нашому місті «єМалятком» скористалася мама новонародженого Анна Сороколітня (до слова, обоє батьків малюка – військовослужбовці), відзначивши, що ця послуга досить зручна, адже документи на дитину оформили одразу і не довелося нікуди йти та збирати гору паперів.

Прямо в пологовому будинку породілля отримала ряд державних послуг: реєстрацію народження (видача свідоцтва про народження), реєстрацію місця проживання (прописка), реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (присвоєння ідентифікаційного коду), внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому. А також мамі відразу призначили державну соціальну допомогу при народженні дитини, яку вона уже незабаром отримає на банківську картку.

Реєстрація, свідоцтво, ідентифікаційний код: у місті на Волині запрацювала послуга «єМалятко»

Бувають і випадки, коли батьки дитини, перебуваючи у пологовому, ще не визначилися з її іменем, тому при виписці додому не готові провести державну реєстрацію. Такі сім’ї можуть у будь-який зручний для них час звернутися за отриманням такої комплексної послуги у наш відділ ДРАЦСу, а уже зовсім скоро у й ЦНАП.

Відтепер, послуга «єМалятко» приходить до найменшого громадянина Володимира-Волинського і батькам не потрібно їздити у кілька установ, щоб задокументувати факт його народження. Все необхідне можна отримати за однією заявою без черг та зайвої витрати часу.

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Теги: Володимир-Волинський, єМалятко
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