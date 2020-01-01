Хлопці, які підпалили сухий очерет біля озера на Волині, знімали пожежу на мобільний. ВІДЕО





Про це повідомляють на



Поліцейський офіцер Ківерцівської ОТГ Іван Базилян встановив особу палія, ним виявився мешканець міста Ківерці Ілля Алексюк. На цього громадянина склали протокол за статтею 152 КУпАП та притягнуть його до адміністративної відповідальності.



Також публікують відео з телефону учасника події (присутня ненормативна лексика).







Нагадаємо, що внаслідок пожежі



До ліквідації займання було залучено луцький пожежний автомобіль, ківерцівський пожежний автомобіль. Ртувальникам допомагали місцеві мешканці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 травня у Ківерцях на водоймі «Водокачка», що розташована на вулиці Парковій, затримали групу осіб, які підпалили очерет Про це повідомляють на сайті Ківерцівської ОТГ.Поліцейський офіцер Ківерцівської ОТГвстановив особу палія, ним виявився мешканець міста Ківерці. На цього громадянина склали протокол за статтею 152 КУпАП та притягнуть його до адміністративної відповідальності.Також публікують відео з телефону учасника події (присутня ненормативна лексика).Нагадаємо, що внаслідок пожежі вигоріло близько гектара території . Суха трава загорілася через необережне поводження з вогнем.До ліквідації займання було залучено луцький пожежний автомобіль, ківерцівський пожежний автомобіль. Ртувальникам допомагали місцеві мешканці.

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