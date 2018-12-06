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На Волині через оборудки з бурштином судитимуть мешканця Рівненщини

На Волині через оборудки з бурштином судитимуть мешканця Рівненщини
Маневицька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про незаконне придбання, зберігання й перевезення бурштину 29-річним мешканцем Рівненщини.

Про це інформує прокуратура Волинської області.

Увечері 11 березня 2020 року працівники поліції на стаціонарному посту у селищі Маневичі зупинили автомобіль на іноземній реєстрації та під час огляду авто виявили й вилучили у його пасажира необроблене "сонячне" каміння, законність походження якого він не зміг підтвердити жодними документами.

Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, та в разі доведення вини йому загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.

Далі – слово за судом.

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Теги: прокуратура, суд, бурштин
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