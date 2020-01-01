15 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження журналіст(на фото), голова Волинського обласного відділення дитячого фонду Українизаступник голови Рожищенської районної ради, журналістк, інспектор управління патрульної поліції ЛуцькаВітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить імена Панас, Борис, Гліб, Зоя, Роман.Бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.15 травня 1961 року відкрилася Луцька дитяча художня школа.Цього ж дня 1965-го згідно з Постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР «Про заходи з поліпшення підготовки кадрів для торгівлі і громадського харчування» та наказу Міністра торгівлі УРСР був створений Луцький технікум радянської торгівлі (зараз Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки).