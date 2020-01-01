У Луцьку терміново шукають донорів крові для хворого хлопчика

Усіх небайдужих просять допомогти хлопчику з Каменя-Каширського. У нього діагностували гострий лімфобластний лейкоз і тепер він потребує термінового переливання крові.Денису потрібна кров І групи, резус негативний.Наразі юнак перебуває на лікуванні у Луцьку, відтак, усіх охочих стати донором просять прийти з 9:00 години до станції переливання крові у Луцьку (просп. Волі, 49).З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.Для інформації звертайтеся за номеромНаразі Дениса готують до хіміотерапії. Попереду ще безліч обстежень, довготривале і доровартісне лікування.Допомогти можна за наступними реквізитами: