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У Луцьку терміново шукають донорів крові для хворого хлопчика

У Луцьку терміново шукають донорів крові для хворого хлопчика
Усіх небайдужих просять допомогти хлопчику з Каменя-Каширського Денису Антонюку. У нього діагностували гострий лімфобластний лейкоз і тепер він потребує термінового переливання крові.

Денису потрібна кров І групи, резус негативний.

Наразі юнак перебуває на лікуванні у Луцьку, відтак, усіх охочих стати донором просять прийти з 9:00 години до станції переливання крові у Луцьку (просп. Волі, 49).

З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Для інформації звертайтеся за номером (098)-121-45-19 Ірина.

У Луцьку терміново шукають донорів крові для хворого хлопчика

Наразі Дениса готують до хіміотерапії. Попереду ще безліч обстежень, довготривале і доровартісне лікування.

Допомогти можна за наступними реквізитами:

5168 7574 0646 6948
Антонюк Ірина

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Теги: допомога, переливання крові, Денис Антонюк
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