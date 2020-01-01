У Луцьку терміново шукають донорів крові для хворого хлопчика
Сьогодні, 22:10
Усіх небайдужих просять допомогти хлопчику з Каменя-Каширського Денису Антонюку. У нього діагностували гострий лімфобластний лейкоз і тепер він потребує термінового переливання крові.
Денису потрібна кров І групи, резус негативний.
Наразі юнак перебуває на лікуванні у Луцьку, відтак, усіх охочих стати донором просять прийти з 9:00 години до станції переливання крові у Луцьку (просп. Волі, 49).
З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Для інформації звертайтеся за номером (098)-121-45-19 Ірина.
Наразі Дениса готують до хіміотерапії. Попереду ще безліч обстежень, довготривале і доровартісне лікування.
Допомогти можна за наступними реквізитами:
5168 7574 0646 6948
Антонюк Ірина
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Денису потрібна кров І групи, резус негативний.
Наразі юнак перебуває на лікуванні у Луцьку, відтак, усіх охочих стати донором просять прийти з 9:00 години до станції переливання крові у Луцьку (просп. Волі, 49).
З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Для інформації звертайтеся за номером (098)-121-45-19 Ірина.
Наразі Дениса готують до хіміотерапії. Попереду ще безліч обстежень, довготривале і доровартісне лікування.
Допомогти можна за наступними реквізитами:
5168 7574 0646 6948
Антонюк Ірина
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