У компанії Twitter працівникам дозволили постійно працювати дистанційно





Про це інформує



Як йдеться в офіційному блозі компанії, компанія пропонує співробітникам за бажанням працювати з дому і після карантину. Загалом у Twitter працює близько 4 тисяч людей.



Як пояснили у компанії, їхні співробітники працюють вже кілька місяців, відтак вони довели, що робота поза офісом теж може бути ефективною.



"Якщо наші співробітники мають можливість працювати з дому і вони хочуть працювати так завжди – ми це організуємо", – запевнили в компанії.



Що ж стосується тих працівників, які надають перевагу роботі в офісі, то незабаром вони можуть повернутись, але потрібно буде дотримуватись “додаткових заходів”.



За попередніми прогнозами, офіс Twitter запрацює вже у вересні. Про це вже попередили робітників. Їх також попередили, що до вересня не буде бізнес-поїздок чи перельотів.



Також компанія вже скасувала події, на яких мають бути фізично присутні працівники, щонайменше до кінця 2020 року.

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