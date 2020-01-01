Верховна Рада продовжила заборону на російські соцмережі
14 травень, 23:21
Верховна Рада на другому позачерговому засіданні 13-го травня ухвалила продовження на заборону російських сайтів.
Підтримали документ № 3319 248 нардепів. Проти виступили 16. Утрималися – 17, – повідомляє 5 канал.
“Збройна агресія Російської Федерації проти України триває. Це призвело до загибелі тисяч українських воїнів та цивільних осіб, до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини її суверенної території, численних людських жертв, загроз її національним інтересам, безпеці і суверенітету. Відповідно, залишаються правові підстави, передбачені статтею 3 закону України “Про санкції”, для продовження застосування санкцій до припинення збройної агресії Російської Федерації проти України”, – йдеться у пояснювальній записці.
Цим рішенням заборонено інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі інтернет на території України до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) і соціально-орієнтованих ресурсів “ВКонтакте” (www.vk.com) та “Одноклассники” (www.ok.ru).
Нагадаємо, заборона російських соцмереж була введена РНБО у травні 2017 року.
10-го квітня 2020 року Служба безпеки України внесла в РНБО пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.
За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж “Вконтакте” та “Одноклассники”, а й сервісів “Яндекс”, Mail.ru, “Доктор Веб”, “Касперский”, 1С і “Парус”.
Відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.
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Підтримали документ № 3319 248 нардепів. Проти виступили 16. Утрималися – 17, – повідомляє 5 канал.
“Збройна агресія Російської Федерації проти України триває. Це призвело до загибелі тисяч українських воїнів та цивільних осіб, до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини її суверенної території, численних людських жертв, загроз її національним інтересам, безпеці і суверенітету. Відповідно, залишаються правові підстави, передбачені статтею 3 закону України “Про санкції”, для продовження застосування санкцій до припинення збройної агресії Російської Федерації проти України”, – йдеться у пояснювальній записці.
Цим рішенням заборонено інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі інтернет на території України до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) і соціально-орієнтованих ресурсів “ВКонтакте” (www.vk.com) та “Одноклассники” (www.ok.ru).
Нагадаємо, заборона російських соцмереж була введена РНБО у травні 2017 року.
10-го квітня 2020 року Служба безпеки України внесла в РНБО пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.
За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж “Вконтакте” та “Одноклассники”, а й сервісів “Яндекс”, Mail.ru, “Доктор Веб”, “Касперский”, 1С і “Парус”.
Відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.
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