Жителів деяких районів на Волині за прикордонну лінію пускатимуть у звичному порядку





Про це йдеться на



«Луцький прикордонний загін повідомили про те, що відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 року № 343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України» з 12 травня 2020 року в межах Шацького та Любомльського районів Волинської області пропуск і перебування осіб за лінією прикордонних інженерних споруджень буде здійснюватися в звичному порядку, відповідно до наказу МВС України від 04.08.2017 № 686 «Про затвердження Порядку в’їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб», - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 12 травня пропуск та перебування осіб за лінією інженерних споруджень здійснюється у звичному порядку.Про це йдеться на сайті Шацької РДА.«Луцький прикордонний загін повідомили про те, що відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 року № 343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України» з 12 травня 2020 року в межах Шацького та Любомльського районів Волинської області пропуск і перебування осіб за лінією прикордонних інженерних споруджень буде здійснюватися в звичному порядку, відповідно до наказу МВС України від 04.08.2017 № 686 «Про затвердження Порядку в’їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб», - йдеться в повідомленні.

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