У Луцьку судили чоловіка, який вдарив муніципала





Про це пише



Вирок у справі, який ще може бути оскаржений в апеляційному порядку, феміда оголосила 8 травня, хоча драматичні події відбувалися ще у червні 2019 року.



Тоді муніципал, перебуваючи у форменному одязі на чергуванні, втихомирював п’яного чоловіка, який нецензурно лаявся. А потім хуліган вдарив мунвартівця в лице.



Між прокурором та порушником була укладена угода про визнання вини. Тож за рішенням суду він понесе рік умовного покарання з обов’язками з’являтися до органів з питань пробації та не покидати Україну без спеціального дозволу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд засудив до року умовно чоловіка, який побив працівника департаменту муніципальної варти.Про це пише ІА "Конкурент" Вирок у справі, який ще може бути оскаржений в апеляційному порядку, феміда оголосила 8 травня, хоча драматичні події відбувалися ще у червні 2019 року.Тоді муніципал, перебуваючи у форменному одязі на чергуванні, втихомирював п’яного чоловіка, який нецензурно лаявся. А потім хуліган вдарив мунвартівця в лице.Між прокурором та порушником була укладена угода про визнання вини. Тож за рішенням суду він понесе рік умовного покарання з обов’язками з’являтися до органів з питань пробації та не покидати Україну без спеціального дозволу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію