У Луцьку судили чоловіка, який вдарив муніципала
Сьогодні, 01:45
Луцький міськрайонний суд засудив до року умовно чоловіка, який побив працівника департаменту муніципальної варти.
Про це пише ІА "Конкурент".
Вирок у справі, який ще може бути оскаржений в апеляційному порядку, феміда оголосила 8 травня, хоча драматичні події відбувалися ще у червні 2019 року.
Тоді муніципал, перебуваючи у форменному одязі на чергуванні, втихомирював п’яного чоловіка, який нецензурно лаявся. А потім хуліган вдарив мунвартівця в лице.
Між прокурором та порушником була укладена угода про визнання вини. Тож за рішенням суду він понесе рік умовного покарання з обов’язками з’являтися до органів з питань пробації та не покидати Україну без спеціального дозволу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише ІА "Конкурент".
Вирок у справі, який ще може бути оскаржений в апеляційному порядку, феміда оголосила 8 травня, хоча драматичні події відбувалися ще у червні 2019 року.
Тоді муніципал, перебуваючи у форменному одязі на чергуванні, втихомирював п’яного чоловіка, який нецензурно лаявся. А потім хуліган вдарив мунвартівця в лице.
Між прокурором та порушником була укладена угода про визнання вини. Тож за рішенням суду він понесе рік умовного покарання з обов’язками з’являтися до органів з питань пробації та не покидати Україну без спеціального дозволу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку судили чоловіка, який вдарив муніципала
Сьогодні, 01:45
Реєстрація, свідоцтво, ідентифікаційний код: у місті на Волині запрацювала послуга «єМалятко»
Сьогодні, 00:19
15 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Верховна Рада продовжила заборону на російські соцмережі
14 травень, 23:21
На Волині через оборудки з бурштином судитимуть мешканця Рівненщини
14 травень, 22:48