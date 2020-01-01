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У Луцьку судили чоловіка, який вдарив муніципала

У Луцьку судили чоловіка, який вдарив муніципала
Луцький міськрайонний суд засудив до року умовно чоловіка, який побив працівника департаменту муніципальної варти.

Про це пише ІА "Конкурент".

Вирок у справі, який ще може бути оскаржений в апеляційному порядку, феміда оголосила 8 травня, хоча драматичні події відбувалися ще у червні 2019 року.

Тоді муніципал, перебуваючи у форменному одязі на чергуванні, втихомирював п’яного чоловіка, який нецензурно лаявся. А потім хуліган вдарив мунвартівця в лице.

Між прокурором та порушником була укладена угода про визнання вини. Тож за рішенням суду він понесе рік умовного покарання з обов’язками з’являтися до органів з питань пробації та не покидати Україну без спеціального дозволу.

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Теги: суд, бійка, муніципал
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