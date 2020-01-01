На перехресті у Луцьку встановили камери відеоспостереження





Про це у Ігор Поліщук.



На основі цього аналізу змінюється циклограма світлофорів для максимальної оптимізації руху на перехресті. Зараз циклограма змінюється вручну, а незабаром цей процес відбуватиметься автоматично.



У разі підтвердження ефективності даної системи та реальних результатів її роботи, будемо встановлювати такі камери на інших проблемних перехрестях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одному з найбільш проблемних перехресть вул. Чернишевського та вул. Шевченка встановлені камери, які підключені до комп‘ютера зі спеціальною програмою, яка вираховує завантаженість перехрестя та кількість транспорту у різних напрямках в різні години.Про це у facebook повідомив радник міського головиНа основі цього аналізу змінюється циклограма світлофорів для максимальної оптимізації руху на перехресті. Зараз циклограма змінюється вручну, а незабаром цей процес відбуватиметься автоматично.У разі підтвердження ефективності даної системи та реальних результатів її роботи, будемо встановлювати такі камери на інших проблемних перехрестях.

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