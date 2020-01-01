На перехресті у Луцьку встановили камери відеоспостереження
Сьогодні, 03:31
На одному з найбільш проблемних перехресть вул. Чернишевського та вул. Шевченка встановлені камери, які підключені до комп‘ютера зі спеціальною програмою, яка вираховує завантаженість перехрестя та кількість транспорту у різних напрямках в різні години.
Про це у facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
На основі цього аналізу змінюється циклограма світлофорів для максимальної оптимізації руху на перехресті. Зараз циклограма змінюється вручну, а незабаром цей процес відбуватиметься автоматично.
У разі підтвердження ефективності даної системи та реальних результатів її роботи, будемо встановлювати такі камери на інших проблемних перехрестях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
На основі цього аналізу змінюється циклограма світлофорів для максимальної оптимізації руху на перехресті. Зараз циклограма змінюється вручну, а незабаром цей процес відбуватиметься автоматично.
У разі підтвердження ефективності даної системи та реальних результатів її роботи, будемо встановлювати такі камери на інших проблемних перехрестях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На перехресті у Луцьку встановили камери відеоспостереження
Сьогодні, 03:31
У Луцьку судили чоловіка, який вдарив муніципала
Сьогодні, 01:45
Реєстрація, свідоцтво, ідентифікаційний код: у місті на Волині запрацювала послуга «єМалятко»
Сьогодні, 00:19
15 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00