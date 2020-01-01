«Я думаю, що садочки відкривати рано», – луцька лікарка-інфекціоністка

Галина Морочковська вважає, що з відкриттям дитячих садків варто почекати, поки не настане літнє потепління. Мовляв зараз у садках – більше шансів для спалахів вірусних інфекцій.



Про це завідувачка інфекційного відділення Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська розповіла в інтерв’ю



«Звісно, батьки хочуть, щоб садки відкрились, але діти також хворіють коронавірусом, хоч і менше – у нас було двоє пацієнтів. Тому я думаю, що садочки відкривати рано. Можливо, через місяць стане тепліше і можна буде це зробити», - сказала вона.



«А зараз, коли потепління змінюються похолоданнями, в садочках поширювалися б вірусні інфекції. А це можливість робити шум і масово обстежувати на коронавірус.



До речі, зараз під час карантину, у дітей поменшало вірусних інфекцій. Попри те, що вони проводять час з бабусями, дідусями. Тобто діти збережені від інших інфекційних захворювань в тому числі», - додала лікарка.



Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що дитячі садки можуть відкрити після 22 травня.

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