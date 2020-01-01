вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Я думаю, що садочки відкривати рано», – луцька лікарка-інфекціоністка

«Я думаю, що садочки відкривати рано», – луцька лікарка-інфекціоністка
Луцька лікарка-інфекціоністка Галина Морочковська вважає, що з відкриттям дитячих садків варто почекати, поки не настане літнє потепління. Мовляв зараз у садках – більше шансів для спалахів вірусних інфекцій.

Про це завідувачка інфекційного відділення Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська розповіла в інтерв’ю «Першому».

«Звісно, батьки хочуть, щоб садки відкрились, але діти також хворіють коронавірусом, хоч і менше – у нас було двоє пацієнтів. Тому я думаю, що садочки відкривати рано. Можливо, через місяць стане тепліше і можна буде це зробити», - сказала вона.

«А зараз, коли потепління змінюються похолоданнями, в садочках поширювалися б вірусні інфекції. А це можливість робити шум і масово обстежувати на коронавірус.

До речі, зараз під час карантину, у дітей поменшало вірусних інфекцій. Попри те, що вони проводять час з бабусями, дідусями. Тобто діти збережені від інших інфекційних захворювань в тому числі», - додала лікарка.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що дитячі садки можуть відкрити після 22 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитсадки, лікар, відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Міжнародний день сім'ї: родину з Волині об'єднує служба порятунку
Сьогодні, 09:45
Розповіли, з якими країнами Україна може відновити авіасполучення
Сьогодні, 09:45
«Я думаю, що садочки відкривати рано», – луцька лікарка-інфекціоністка
Сьогодні, 09:34
Ранок 15 травня: в Україні – 17 330 випадків коронавірусу, з них на Волині – 582
Сьогодні, 09:19
Долар і євро продовжують падіння: курс валют у Луцьку на 15 травня
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
В Україні дозволили відкрити непродовольчі ринки В Україні дозволили відкрити непродовольчі ринки
14 травень, 15:52
Зеленський назвав умови відкриття непродовольчих ринків в Україні Зеленський назвав умови відкриття непродовольчих ринків в Україні
14 травень, 15:08
Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя
14 травень, 10:16
Пустовіт розповів, коли ринки Луцька можуть відкрити повністю Пустовіт розповів, коли ринки Луцька можуть відкрити повністю
12 травень, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старий ринок буде очищений від контейнерів, – головна муніципалка Луцька
14 травень, 14:43
 2
Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя
14 травень, 10:16
 1
Міжнародний день сім'ї: родину з Волині об'єднує служба порятунку
Сьогодні, 09:45
 0
Розповіли, з якими країнами Україна може відновити авіасполучення
Сьогодні, 09:45
 0
«Я думаю, що садочки відкривати рано», – луцька лікарка-інфекціоністка
Сьогодні, 09:34
 0
Медіа
відео
1/8