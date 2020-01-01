Міжнародний день сім'ї: родину з Волині об'єднує служба порятунку

15 травня відзначають Міжнародний день сім'ї. На міцній, дружній родині базується цивілізоване суспільство. Для багатьох рятувальників сім’я, родина – форпост серед життєвих бур, джерело любові та поваги. А окремі родини об’єднує ще й спільне служіння державі у лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій.Такою є й родината, інформує ДСНС у Волинській області.Віктор обіймає посаду заступника начальника з реагування управління ДСНС України у Волинській області, полковник служби цивільного захисту. Його дружина Жанна – диспетчер 25-ї ДПРЧ м.Луцька, молодший сержант служби цивільного захисту.Обрала професію батьків і донька. Вона працює диспетчером 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, рядовий служби цивільного захисту. А віднедавна у неї ще один статус – дружина рятувальника, прапорщика служби цивільного захисту, начальника варти цього ж підрозділу.