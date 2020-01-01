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Міжнародний день сім'ї: родину з Волині об'єднує служба порятунку

Міжнародний день сім'ї: родину з Волині об'єднує служба порятунку
15 травня відзначають Міжнародний день сім'ї. На міцній, дружній родині базується цивілізоване суспільство. Для багатьох рятувальників сім’я, родина – форпост серед життєвих бур, джерело любові та поваги. А окремі родини об’єднує ще й спільне служіння державі у лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Такою є й родина Віктора та Жанни Милостивих, інформує ДСНС у Волинській області.

Віктор обіймає посаду заступника начальника з реагування управління ДСНС України у Волинській області, полковник служби цивільного захисту. Його дружина Жанна – диспетчер 25-ї ДПРЧ м.Луцька, молодший сержант служби цивільного захисту.

Обрала професію батьків і донька Юлія. Вона працює диспетчером 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, рядовий служби цивільного захисту. А віднедавна у неї ще один статус – дружина рятувальника, прапорщика служби цивільного захисту Романа Борисюка, начальника варти цього ж підрозділу.

Фото – з архіву родини Милостивих

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Теги: сім'я, ДСНС
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