Міжнародний день сім'ї: родину з Волині об'єднує служба порятунку
Сьогодні, 09:45
15 травня відзначають Міжнародний день сім'ї. На міцній, дружній родині базується цивілізоване суспільство. Для багатьох рятувальників сім’я, родина – форпост серед життєвих бур, джерело любові та поваги. А окремі родини об’єднує ще й спільне служіння державі у лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Такою є й родина Віктора та Жанни Милостивих, інформує ДСНС у Волинській області.
Віктор обіймає посаду заступника начальника з реагування управління ДСНС України у Волинській області, полковник служби цивільного захисту. Його дружина Жанна – диспетчер 25-ї ДПРЧ м.Луцька, молодший сержант служби цивільного захисту.
Обрала професію батьків і донька Юлія. Вона працює диспетчером 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, рядовий служби цивільного захисту. А віднедавна у неї ще один статус – дружина рятувальника, прапорщика служби цивільного захисту Романа Борисюка, начальника варти цього ж підрозділу.
Фото – з архіву родини Милостивих
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Такою є й родина Віктора та Жанни Милостивих, інформує ДСНС у Волинській області.
Віктор обіймає посаду заступника начальника з реагування управління ДСНС України у Волинській області, полковник служби цивільного захисту. Його дружина Жанна – диспетчер 25-ї ДПРЧ м.Луцька, молодший сержант служби цивільного захисту.
Обрала професію батьків і донька Юлія. Вона працює диспетчером 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, рядовий служби цивільного захисту. А віднедавна у неї ще один статус – дружина рятувальника, прапорщика служби цивільного захисту Романа Борисюка, начальника варти цього ж підрозділу.
Фото – з архіву родини Милостивих
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Міжнародний день сім'ї: родину з Волині об'єднує служба порятунку
Сьогодні, 09:45