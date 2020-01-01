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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 травня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 травня
За останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 2 у дітей та 7 у медичних працівників.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Найбільше випадків зареєстрували в Ковельському районі – 22 та Ківерцівському районі – 16, три випадки зареєстрували в Камінь-Каширському районі, по два в м.Луцьк та Маневицькому районі, по одному випадку — в Володимир – Водинському та Турійському районах. Зареєстрували 1 летальний випадок (м. Володимир – Волинський). Одужала 1 особа.

Загалом станом на 10.00 15 травня в області зареєстрували 582 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 50 у дітей та 134 у медичних працівників. Одужало 142 особи, з них 8 дітей та 43 медичних працівники. 16 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 133 випадки, в т.ч. 4 летальних;
Луцький район – 42 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Ковельський район – 110 випадків, в тому числі 2 летальних;
Ківерцівський район – 74 випадки, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 62 випадки, в т.ч. 4 летальних;
Іваничівський район – 12 випадків;
Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Маневицький район – 29 випадків, в тому числі 1 летальний;
Горохівський район – 24 випадки;
Волидимир-Волинський район – 14 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 10 випадків;
Локачинський район – 9 випадків;
Рожищенський район – 6 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Шацький район – 3 випадки;
Турійський район – 2 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок;
Любомльський район – 1 випадок. в Камінь-Каширському районі, по два в м.Луцьк та Маневицькому районі, по одному випадку — в Володимир –Водинському та Турійському районах. Зареєстровано 1 летальний випадок (м. Володимир – Волинський). Одужала 1 особа.


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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, 15 травня
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