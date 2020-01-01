Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 травня

За останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 2 у дітей та 7 у медичних працівників.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Найбільше випадків зареєстрували в Ковельському районі – 22 та Ківерцівському районі – 16, три випадки зареєстрували в Камінь-Каширському районі, по два в м.Луцьк та Маневицькому районі, по одному випадку — в Володимир – Водинському та Турійському районах. Зареєстрували 1 летальний випадок (м. Володимир – Волинський). Одужала 1 особа.Загалом станом на 10.00 15 травня в області зареєстрували 582 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 50 у дітей та 134 у медичних працівників. Одужало 142 особи, з них 8 дітей та 43 медичних працівники. 16 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 133 випадки, в т.ч. 4 летальних;Луцький район – 42 випадки, в т.ч. 2 летальних;Ковельський район – 110 випадків, в тому числі 2 летальних;Ківерцівський район – 74 випадки, в т.ч. 1 летальний;м. Нововолинськ – 62 випадки, в т.ч. 4 летальних;Іваничівський район – 12 випадків;Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;Маневицький район – 29 випадків, в тому числі 1 летальний;Горохівський район – 24 випадки;Волидимир-Волинський район – 14 випадків, в т.ч. 1 летальний;Камінь-Каширський район – 10 випадків;Локачинський район – 9 випадків;Рожищенський район – 6 випадків;Любешівський район – 4 випадки;Шацький район – 3 випадки;Турійський район – 2 випадки;Ратнівський район – 1 випадок;Любомльський район – 1 випадок. в Камінь-Каширському районі, по два в м.Луцьк та Маневицькому районі, по одному випадку — в Володимир –Водинському та Турійському районах. Зареєстровано 1 летальний випадок (м. Володимир – Волинський). Одужала 1 особа.