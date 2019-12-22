Волинянка, яка нещодавно втратила 7-річного сина, потребує коштів на лікування чоловіка

Анни Тимощук, яка минулого року поховала сина, знову біда – захворів чоловік Олег Тимощук й терміново потрібні гроші на його лікування.



Нагадаємо, Олена Конзера.



«Лише минув рік як Тимощук Анна поховала маленького синочка, який втопився в річці. Здається біль в серці трішки притих, бо з'явилась нова надія – вагітність, та раптом у двері їхнього дому знову постукала біда. Захворів чоловік», – розповідає пані Олена.



Після давньої травми у Олега з'явився остеомієліт, який вразив тазобедренний суглоб, почався некроз. Суглоб терміново потрібно було видалити, 14 травня зробили операцію. На заміну суглоба на новий потрібна велика сума грошей, близько 100 тисяч гривень, яка на цей час для сім'ї Тимощуків є непідйомною.



«Оскільки Аня знаходиться в декретній відпустці, а працювала вона санітаркою в лікарні, на її утриманні є ще неповнолітня донечка, прошу допомоги. Може, є небайдужі люди, які можуть хоч чимось допомогти сім'ї у важку для них хвилину. Потрібна велика сума грошей, а звернення у благодійні фонди поки не принесла результатів», – каже жінка.



Реквізити для допомоги: картка Ощадбанк на ім'я Тимощук Анна Олександрівна 4790 8200 1239 4448.



Телефон Анни – 097 74 55 273.

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