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На «Ягодині» у вантажівці знайшли контрабанду, замасковану під «гуманітарку»

На «Ягодині» у вантажівці знайшли контрабанду, замасковану під «гуманітарку»
На «Ягодині» у вантажівці з гуманітарною допомогою виявили незадекларований товар на суму 205 тисяч гривень.

Так, 13 травня, прямуючи з Німеччини в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль «DAF» під керуванням громадянина України, - пише Волинська митниця Держмитслужби.

До митного контролю подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувався вантаж в якості гуманітарної допомоги. В результаті ж виявили 4145 одиниць незадекларованого товару, загальною вартістю понад 205 тисяч гривень.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.

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Теги: товар, гуманітарка
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