На Замковій площі у Луцьку вшанували жертв політичних репресій. ФОТО

Щороку у третю неділю травня Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій.Сьогодні, 15 травня, на Замковій площі міста Луцька представники обласної та міської влади поклали квіти до пам’ятного знаку жертвам політичних репресій, - інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.Вшанування пам’яті жертв великого терору, у зв’язку з карантином проводилося без громадськості.Великий терор – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії й денаціоналізація.За період Великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198918 осіб, з яких близько двох третин – до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів (інші заходи покарання охоплювали менше 1 %, звільнено було тільки 0,3 %).