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На Замковій площі у Луцьку вшанували жертв політичних репресій. ФОТО

На Замковій площі у Луцьку вшанували жертв політичних репресій. ФОТО
Щороку у третю неділю травня Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій.

Сьогодні, 15 травня, на Замковій площі міста Луцька представники обласної та міської влади поклали квіти до пам’ятного знаку жертвам політичних репресій, - інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.

Вшанування пам’яті жертв великого терору, у зв’язку з карантином проводилося без громадськості.

Довідково:
Великий терор – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії й денаціоналізація.

За період Великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198918 осіб, з яких близько двох третин – до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів (інші заходи покарання охоплювали менше 1 %, звільнено було тільки 0,3 %).

На Замковій площі у Луцьку вшанували жертв політичних репресій. ФОТО
На Замковій площі у Луцьку вшанували жертв політичних репресій. ФОТО
На Замковій площі у Луцьку вшанували жертв політичних репресій. ФОТО
На Замковій площі у Луцьку вшанували жертв політичних репресій. ФОТО

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Теги: вшанування, Луцьк
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