Може бути у Києві: маму трьох дітей, що зникла на Волині, досі шукають





Про це Анастасія Гуменюк.



Нагадаємо, увечері 11 травня



Руслана Вигнанець - мама трьох дітей, одружена, їй 35 років. Зріст - 160 сантиметрів, худа, волосся русе, середньої довжини.



Була одягнена в світлий спортивний костюм і жилетку. Мала при собі рожевий рюкзак та телефон, документів не мала.



"ЗА НОВИМИ ДАНИМИ ЗНАХОДИТЬСЯ В МІСТІ КИЄВІ, якщо хтось її бачив на вулицях міста - напишіть мені, будь ласка", - звертається до киян



Поліція ж звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної громадянки, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (068) 947-53-07 або «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку села Борохів Ківерцівського району Руслану Вигнанець, що зникла 11 травня, продовжують розшукувати. За новою інформацією, вона може перебувати у Києві.Про це повідомила сестра зниклоїНагадаємо, увечері 11 травня жінка пішла з дому у напрямку села Піддубці Луцького району і не повернулась Руслана Вигнанець - мама трьох дітей, одружена, їй 35 років. Зріст - 160 сантиметрів, худа, волосся русе, середньої довжини.Була одягнена в світлий спортивний костюм і жилетку. Мала при собі рожевий рюкзак та телефон, документів не мала."ЗА НОВИМИ ДАНИМИ ЗНАХОДИТЬСЯ В МІСТІ КИЄВІ, якщо хтось її бачив на вулицях міста - напишіть мені, будь ласка", - звертається до киян Анастасія Гуменюк , яка проживає в столиці.Поліція ж звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної громадянки, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (068) 947-53-07 або «102».

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