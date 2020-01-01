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Може бути у Києві: маму трьох дітей, що зникла на Волині, досі шукають

Може бути у Києві: маму трьох дітей, що зникла на Волині, досі шукають
Жительку села Борохів Ківерцівського району Руслану Вигнанець, що зникла 11 травня, продовжують розшукувати. За новою інформацією, вона може перебувати у Києві.

Про це повідомила сестра зниклої Анастасія Гуменюк.

Нагадаємо, увечері 11 травня жінка пішла з дому у напрямку села Піддубці Луцького району і не повернулась.

Руслана Вигнанець - мама трьох дітей, одружена, їй 35 років. Зріст - 160 сантиметрів, худа, волосся русе, середньої довжини.

Була одягнена в світлий спортивний костюм і жилетку. Мала при собі рожевий рюкзак та телефон, документів не мала.

"ЗА НОВИМИ ДАНИМИ ЗНАХОДИТЬСЯ В МІСТІ КИЄВІ, якщо хтось її бачив на вулицях міста - напишіть мені, будь ласка", - звертається до киян Анастасія Гуменюк, яка проживає в столиці.

Поліція ж звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної громадянки, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (068) 947-53-07 або «102».

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Теги: розшук, Руслана Вигнанець, Волинь, Борохів
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