У Луцьку молодик викрав товар з магазину

У Луцьку, Володимирі-Волинському та Любешівському районі цієї доби трапились пограбування.Так, 14 травня, до поліції із заявою звернувся 50-річний житель Володимира-Волинського. Чоловік повідомив, що напередодні вночі по вулиці Ковельській його побили та пограбували, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що пограбування скоїли раніше судимі жителі Володимира-Волинського, 16 та 18 років. Старшого зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України.Окрім цього, у Луцьку встановили особу 20-річного місцевого жителя, який викрав товар з приміщення магазину на проспекті Соборності, а у Любешівському районі правоохоронці викрили 41-річного волинянина у пограбуванні 37-річної жительки району. Злодій викрав мобільний телефон та документи потерпілої.За усіма фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.