У Луцьку молодик викрав товар з магазину
Сьогодні, 10:54
У Луцьку, Володимирі-Волинському та Любешівському районі цієї доби трапились пограбування.
Так, 14 травня, до поліції із заявою звернувся 50-річний житель Володимира-Волинського. Чоловік повідомив, що напередодні вночі по вулиці Ковельській його побили та пограбували, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що пограбування скоїли раніше судимі жителі Володимира-Волинського, 16 та 18 років. Старшого зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України.
Окрім цього, у Луцьку встановили особу 20-річного місцевого жителя, який викрав товар з приміщення магазину на проспекті Соборності, а у Любешівському районі правоохоронці викрили 41-річного волинянина у пограбуванні 37-річної жительки району. Злодій викрав мобільний телефон та документи потерпілої.
За усіма фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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Так, 14 травня, до поліції із заявою звернувся 50-річний житель Володимира-Волинського. Чоловік повідомив, що напередодні вночі по вулиці Ковельській його побили та пограбували, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що пограбування скоїли раніше судимі жителі Володимира-Волинського, 16 та 18 років. Старшого зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України.
Окрім цього, у Луцьку встановили особу 20-річного місцевого жителя, який викрав товар з приміщення магазину на проспекті Соборності, а у Любешівському районі правоохоронці викрили 41-річного волинянина у пограбуванні 37-річної жительки району. Злодій викрав мобільний телефон та документи потерпілої.
За усіма фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Луцьку молодик викрав товар з магазину
Сьогодні, 10:54