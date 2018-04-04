Українські фермери отримають компенсації за втрату посівів через посуху





Про це під час онлайн-конференції повідомив заступник міністра Тарас Висоцький, - пише



"Ми бачимо необхідність виділення безповоротної разової допомоги, наші розрахунки показують, що це має бути близько 4,5-5 тис. грн на один гектар. І хоча не буде прив'язки до регіону, але ми розуміємо, що 70-75%, а то і 85%, піде в Одеську область", - сказав він.



За словами Висоцького, інструмент компенсації повинен бути максимально простим – для цього необхідно буде підтвердити статус сільгосптоваровиробника, а Укргідрометцентр додатково підтвердить площу постраждалих посівів.



Заступник міністра додав, що на цей час Мінекономіки шукає спосіб реалізації цієї ідеї.



"Ми шукаємо юридичний момент, як це зробити швидше. Можна виділити кошти з фонду, сформованого для боротьби з коронавірусом, прирівнявши це (засуху – УНІАН) до форс-мажору. Є можливість через бюджет, але це довше", - зазначив він.



Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважає, що дощі, які прийшли в Україну в травні, частково поліпшать ситуацію з урожаєм 2020 року, і прогнозує валовий збір на рівні 65-68 млн тонн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України бачить необхідність виділення грошової компенсації фермерам за втрату посівів через посуху з розрахунку 4,5-5 тис. грн за гектар постраждалих посівів.Про це під час онлайн-конференції повідомив заступник міністра Тарас Висоцький, - пише УНІАН. "Ми бачимо необхідність виділення безповоротної разової допомоги, наші розрахунки показують, що це має бути близько 4,5-5 тис. грн на один гектар. І хоча не буде прив'язки до регіону, але ми розуміємо, що 70-75%, а то і 85%, піде в Одеську область", - сказав він.За словами Висоцького, інструмент компенсації повинен бути максимально простим – для цього необхідно буде підтвердити статус сільгосптоваровиробника, а Укргідрометцентр додатково підтвердить площу постраждалих посівів.Заступник міністра додав, що на цей час Мінекономіки шукає спосіб реалізації цієї ідеї."Ми шукаємо юридичний момент, як це зробити швидше. Можна виділити кошти з фонду, сформованого для боротьби з коронавірусом, прирівнявши це (засуху – УНІАН) до форс-мажору. Є можливість через бюджет, але це довше", - зазначив він.Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважає, що дощі, які прийшли в Україну в травні, частково поліпшать ситуацію з урожаєм 2020 року, і прогнозує валовий збір на рівні 65-68 млн тонн.

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