Чим багатий заступник начальника Волинської митниці
Сьогодні, 11:44
Заступник начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький задекларував квартиру у Києві, землю та будинок на Житомирщині та батькове авто.
Шелігацький від 2003 року має квартиру площею 32 кв. м. З 2012 року володіє будинком площею 84,4 кв. м., а з 2016 року – ділянками площею 15 соток та 9,81 соток у селищі Головине Черняхівського району Житомирської області, - пише видання Волинь Оnline.
З 2008 року користується автівкою «Suzuki New Grand Vitara» 2008 року випуску, яка належить його батьку Сергію Шелігацькому.
У 2019 році митник отримав 219,696 тисячі гривень зарплати.
Для порівняння, у 2018 році Євгеній Шелігацький отримав 256,391 тисячі гривень зарплати у Волинській митниці ДФС та 4,508 тисячі Тернопільської митниці ДФС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Шелігацький від 2003 року має квартиру площею 32 кв. м. З 2012 року володіє будинком площею 84,4 кв. м., а з 2016 року – ділянками площею 15 соток та 9,81 соток у селищі Головине Черняхівського району Житомирської області, - пише видання Волинь Оnline.
З 2008 року користується автівкою «Suzuki New Grand Vitara» 2008 року випуску, яка належить його батьку Сергію Шелігацькому.
У 2019 році митник отримав 219,696 тисячі гривень зарплати.
Для порівняння, у 2018 році Євгеній Шелігацький отримав 256,391 тисячі гривень зарплати у Волинській митниці ДФС та 4,508 тисячі Тернопільської митниці ДФС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Вся вертикаль влади в руках жидів.На всіх державних посадах жиди.А етнічною нацією вважаються українці.Ну не парадркс?
Останні новини
«Волинська Голландія» відкрилася після технічної перерви
Сьогодні, 11:56
Чим багатий заступник начальника Волинської митниці
Сьогодні, 11:44