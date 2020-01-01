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Чим багатий заступник начальника Волинської митниці

Чим багатий заступник начальника Волинської митниці
Заступник начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький задекларував квартиру у Києві, землю та будинок на Житомирщині та батькове авто.

Шелігацький від 2003 року має квартиру площею 32 кв. м. З 2012 року володіє будинком площею 84,4 кв. м., а з 2016 року – ділянками площею 15 соток та 9,81 соток у селищі Головине Черняхівського району Житомирської області, - пише видання Волинь Оnline.

З 2008 року користується автівкою «Suzuki New Grand Vitara» 2008 року випуску, яка належить його батьку Сергію Шелігацькому.

У 2019 році митник отримав 219,696 тисячі гривень зарплати.

Для порівняння, у 2018 році Євгеній Шелігацький отримав 256,391 тисячі гривень зарплати у Волинській митниці ДФС та 4,508 тисячі Тернопільської митниці ДФС.

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Теги: Євгеній Шелігацький, митник
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Коментарі 1
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Вся вертикаль влади в руках жидів.На всіх державних посадах жиди.А етнічною нацією вважаються українці.Ну не парадркс?
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