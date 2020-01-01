Чим багатий заступник начальника Волинської митниці

Євгеній Шелігацький задекларував квартиру у Києві, землю та будинок на Житомирщині та батькове авто.



Шелігацький від 2003 року має квартиру площею 32 кв. м. З 2012 року володіє будинком площею 84,4 кв. м., а з 2016 року – ділянками площею 15 соток та 9,81 соток у селищі Головине Черняхівського району Житомирської області, - пише видання



З 2008 року користується автівкою «Suzuki New Grand Vitara» 2008 року випуску, яка належить його батьку Сергію Шелігацькому.



У 2019 році митник отримав 219,696 тисячі гривень зарплати.



Для порівняння, у 2018 році Євгеній Шелігацький отримав 256,391 тисячі гривень зарплати у Волинській митниці ДФС та 4,508 тисячі Тернопільської митниці ДФС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник начальника Волинської митниці ДФСзадекларував квартиру у Києві, землю та будинок на Житомирщині та батькове авто.Шелігацький від 2003 року має квартиру площею 32 кв. м. З 2012 року володіє будинком площею 84,4 кв. м., а з 2016 року – ділянками площею 15 соток та 9,81 соток у селищі Головине Черняхівського району Житомирської області, - пише видання Волинь Оnline З 2008 року користується автівкою «Suzuki New Grand Vitara» 2008 року випуску, яка належить його батьку Сергію Шелігацькому.У 2019 році митник отримав 219,696 тисячі гривень зарплати.Для порівняння, у 2018 році Євгеній Шелігацький отримав 256,391 тисячі гривень зарплати у Волинській митниці ДФС та 4,508 тисячі Тернопільської митниці ДФС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію