Пробирався через болота: луцькі прикордонники затримали чоловіка з бурштином
Сьогодні, 12:06
Поблизу українсько-білоруського кордону виявили майже 60 кілограмів "сонячного каміння".
Так, на території відділу прикордонної служби «Дубровиця» Луцького загону правоохороронці виявили чоловіка з рюкзаками, який пробирався до кордону через болота, - інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Помітивши прикордонників, він кинув у кущі 3 наплічники та втік углиб лісу. У покинутих втікачем рюкзаках правоохоронці виявили каміння бурштину, загальна вага якого – 58 кілограмів.
Покинуте каміння передали в місцевий підрозділ Нацполіції.
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Так, на території відділу прикордонної служби «Дубровиця» Луцького загону правоохороронці виявили чоловіка з рюкзаками, який пробирався до кордону через болота, - інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Помітивши прикордонників, він кинув у кущі 3 наплічники та втік углиб лісу. У покинутих втікачем рюкзаках правоохоронці виявили каміння бурштину, загальна вага якого – 58 кілограмів.
Покинуте каміння передали в місцевий підрозділ Нацполіції.
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