Пробирався через болота: луцькі прикордонники затримали чоловіка з бурштином





Так, на території відділу прикордонної служби «Дубровиця» Луцького загону правоохороронці виявили чоловіка з рюкзаками, який пробирався до кордону через болота, - інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



Помітивши прикордонників, він кинув у кущі 3 наплічники та втік углиб лісу. У покинутих втікачем рюкзаках правоохоронці виявили каміння бурштину, загальна вага якого – 58 кілограмів.



Покинуте каміння передали в місцевий підрозділ Нацполіції.



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