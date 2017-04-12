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Пробирався через болота: луцькі прикордонники затримали чоловіка з бурштином

Пробирався через болота: луцькі прикордонники затримали чоловіка з бурштином
Поблизу українсько-білоруського кордону виявили майже 60 кілограмів "сонячного каміння".

Так, на території відділу прикордонної служби «Дубровиця» Луцького загону правоохороронці виявили чоловіка з рюкзаками, який пробирався до кордону через болота, - інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Помітивши прикордонників, він кинув у кущі 3 наплічники та втік углиб лісу. У покинутих втікачем рюкзаках правоохоронці виявили каміння бурштину, загальна вага якого – 58 кілограмів.

Покинуте каміння передали в місцевий підрозділ Нацполіції.

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Теги: кордон, бурштин
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