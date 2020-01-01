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Жахливу дорогу з Луцька до Дольська нарешті відремонтують

Жахливу дорогу з Луцька до Дольська нарешті відремонтують
Дорогу Луцьк-Дольськ, про жахливий стан якої говорили на різних рівнях, цьогоріч нарешті планують відремонтувати.

Відповідна тендерна закупівля оприлюднена на платформі держзакупівель Prozorro, - пише газета Нове життя.

Замовником робіт виступає Служба автомобільних доріг. Ціна поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ становить майже 145 мільйонів гривень. Інформація про торги оприлюднена 13 травня. Аукціон запланований на 21 липня.

Усі роботи з ремонту дороги мають завершити до кінця нинішнього року. Як сказано в тендерній документації, дорогу розширять, облаштують в’їзди у двори, зроблять велосипедні доріжки, тротуари, посадкові майданчики та заїзні кишені. Крім того, планують встановити освітлення, дорожні знаки, металеві бар’єрні огородження.

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Теги: Луцьк, Дольськ, дорога
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