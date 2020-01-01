Жахливу дорогу з Луцька до Дольська нарешті відремонтують





Відповідна тендерна закупівля оприлюднена на платформі держзакупівель Prozorro, - пише газета



Замовником робіт виступає Служба автомобільних доріг. Ціна поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ становить майже 145 мільйонів гривень. Інформація про торги оприлюднена 13 травня. Аукціон запланований на 21 липня.



Усі роботи з ремонту дороги мають завершити до кінця нинішнього року. Як сказано в тендерній документації, дорогу розширять, облаштують в’їзди у двори, зроблять велосипедні доріжки, тротуари, посадкові майданчики та заїзні кишені. Крім того, планують встановити освітлення, дорожні знаки, металеві бар’єрні огородження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорогу Луцьк-Дольськ, про жахливий стан якої говорили на різних рівнях, цьогоріч нарешті планують відремонтувати.Відповідна тендерна закупівля оприлюднена на платформі держзакупівель Prozorro, - пише газета Нове життя. Замовником робіт виступає Служба автомобільних доріг. Ціна поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ становить майже 145 мільйонів гривень. Інформація про торги оприлюднена 13 травня. Аукціон запланований на 21 липня.Усі роботи з ремонту дороги мають завершити до кінця нинішнього року. Як сказано в тендерній документації, дорогу розширять, облаштують в’їзди у двори, зроблять велосипедні доріжки, тротуари, посадкові майданчики та заїзні кишені. Крім того, планують встановити освітлення, дорожні знаки, металеві бар’єрні огородження.

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