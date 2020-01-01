У Луцьку ввели план-перехоплення через повідомлення про викрадення авто. ОНОВЛЕНО

У Луцьку оголосили план-перехоплення через повідомлення про викрадення припаркованого автомобіля.Про цеповідомили читачі, що побачили поліцейські автівки на виїздах з міста.Інформацію про план-перехоплення підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Розповіли, що поліція перебуває на усіх виїздах з Луцька через повідомлення про викрадення автомобіля, припаркованого на проспекті Перемоги.ОНОВЛЕНО:Станом на 13:05 15 травня інформація про викрадення автомобіля не підтвердилась. На заявника склали протокол через неправдиве повідомлення (ст. 183 КУпАП).