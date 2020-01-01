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У Луцьку ввели план-перехоплення через повідомлення про викрадення авто. ОНОВЛЕНО

У Луцьку ввели план-перехоплення через повідомлення про викрадення авто. ОНОВЛЕНО
У Луцьку оголосили план-перехоплення через повідомлення про викрадення припаркованого автомобіля.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі, що побачили поліцейські автівки на виїздах з міста.

Інформацію про план-перехоплення підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що поліція перебуває на усіх виїздах з Луцька через повідомлення про викрадення автомобіля, припаркованого на проспекті Перемоги.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 13:05 15 травня інформація про викрадення автомобіля не підтвердилась. На заявника склали протокол через неправдиве повідомлення (ст. 183 КУпАП).

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Теги: план-перехоплення, авто, поліція
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