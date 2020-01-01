170 гривень штрафу: на Волині покарали дебошира, який побив свого тестя





Слухання справи відбулось 7 травня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



Зазначається, що обвинувачений 31 березня вчинив насильство в сім'ї фізичного характеру щодо свого тестя. Зять завдав декілька ударів по різних ділянках тіла.



У судовому засіданні чоловік свою вину визнав.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили чоловіка, який у Рожищенському районі побив свого тестя.Слухання справи відбулось 7 травня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище Зазначається, що обвинувачений 31 березня вчинив насильство в сім'ї фізичного характеру щодо свого тестя. Зять завдав декілька ударів по різних ділянках тіла.У судовому засіданні чоловік свою вину визнав.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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