170 гривень штрафу: на Волині покарали дебошира, який побив свого тестя
Сьогодні, 12:47
Судили чоловіка, який у Рожищенському районі побив свого тестя.
Слухання справи відбулось 7 травня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що обвинувачений 31 березня вчинив насильство в сім'ї фізичного характеру щодо свого тестя. Зять завдав декілька ударів по різних ділянках тіла.
У судовому засіданні чоловік свою вину визнав.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Слухання справи відбулось 7 травня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що обвинувачений 31 березня вчинив насильство в сім'ї фізичного характеру щодо свого тестя. Зять завдав декілька ударів по різних ділянках тіла.
У судовому засіданні чоловік свою вину визнав.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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