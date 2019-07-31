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Перша країна Європи оголосила про подолання епідемії коронавірусу

Перша країна Європи оголосила про подолання епідемії коронавірусу
Уряд Словенії офіційно оголосив про завершення епідемії коронавірусу на території країни, ставши першою європейською країною, яка зробила це.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заява була зроблена після того, як влада підтвердила менше семи нових випадків коронавірусу щодня протягом останніх двох тижнів.

Люди, що прибувають до Словенії з інших країн Європейського Союзу, більше не будуть зобов'язані проходити карантин протягом як мінімум семи днів, як це було на початку квітня.

"Словенія приборкала епідемію за останні два місяці ... Сьогодні у Словенії найкраща епідеміологічна картина в Європі", - заявив прем'єр-міністр Янез Янша в парламенті.

Кінець епідемії означає, що деякі заходи, включаючи фінансову допомогу громадянам і фірмам, які постраждали від коронавірусу, завершаться в кінці травня.

Уряд заявив, що іноземним громадянам з ознаками коронавірусної інфекції як і раніше не буде дозволено в'їжджати в країну.

Карантин тривалістю не менше 14 днів залишиться чинним для людей з країн, що не входять в ЄС, за деякими винятками, включаючи дипломатів і людей, що перевозять вантажі.

Громадяни як і раніше повинні будуть слідувати основним правилам, щоб запобігти можливому розповсюдженню інфекції, заявив уряд.

Люди повинні носити маски в закритих громадських приміщеннях, стояти на відстані не менше 1,5 метрів і дезінфікувати руки при вході в громадські місця.

З початку епідемії в Словенії підтвердили 1464 випадків коронавірусу і 103 летальних випадки серед інфікованих. Країна оголосила епідемію 12 березня.

З середини березня в Словенії були закриті всі школи, спортивні та культурні установи, бари, ресторани, готелі і магазини, за винятком супермаркетів і аптек, не працював громадський транспорт.

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Теги: Словенія, епідемія коронавірусу, закінчення
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