Перша країна Європи оголосила про подолання епідемії коронавірусу
Сьогодні, 19:19
Уряд Словенії офіційно оголосив про завершення епідемії коронавірусу на території країни, ставши першою європейською країною, яка зробила це.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Заява була зроблена після того, як влада підтвердила менше семи нових випадків коронавірусу щодня протягом останніх двох тижнів.
Люди, що прибувають до Словенії з інших країн Європейського Союзу, більше не будуть зобов'язані проходити карантин протягом як мінімум семи днів, як це було на початку квітня.
"Словенія приборкала епідемію за останні два місяці ... Сьогодні у Словенії найкраща епідеміологічна картина в Європі", - заявив прем'єр-міністр Янез Янша в парламенті.
Кінець епідемії означає, що деякі заходи, включаючи фінансову допомогу громадянам і фірмам, які постраждали від коронавірусу, завершаться в кінці травня.
Уряд заявив, що іноземним громадянам з ознаками коронавірусної інфекції як і раніше не буде дозволено в'їжджати в країну.
Карантин тривалістю не менше 14 днів залишиться чинним для людей з країн, що не входять в ЄС, за деякими винятками, включаючи дипломатів і людей, що перевозять вантажі.
Громадяни як і раніше повинні будуть слідувати основним правилам, щоб запобігти можливому розповсюдженню інфекції, заявив уряд.
Люди повинні носити маски в закритих громадських приміщеннях, стояти на відстані не менше 1,5 метрів і дезінфікувати руки при вході в громадські місця.
З початку епідемії в Словенії підтвердили 1464 випадків коронавірусу і 103 летальних випадки серед інфікованих. Країна оголосила епідемію 12 березня.
З середини березня в Словенії були закриті всі школи, спортивні та культурні установи, бари, ресторани, готелі і магазини, за винятком супермаркетів і аптек, не працював громадський транспорт.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Заява була зроблена після того, як влада підтвердила менше семи нових випадків коронавірусу щодня протягом останніх двох тижнів.
Люди, що прибувають до Словенії з інших країн Європейського Союзу, більше не будуть зобов'язані проходити карантин протягом як мінімум семи днів, як це було на початку квітня.
"Словенія приборкала епідемію за останні два місяці ... Сьогодні у Словенії найкраща епідеміологічна картина в Європі", - заявив прем'єр-міністр Янез Янша в парламенті.
Кінець епідемії означає, що деякі заходи, включаючи фінансову допомогу громадянам і фірмам, які постраждали від коронавірусу, завершаться в кінці травня.
Уряд заявив, що іноземним громадянам з ознаками коронавірусної інфекції як і раніше не буде дозволено в'їжджати в країну.
Карантин тривалістю не менше 14 днів залишиться чинним для людей з країн, що не входять в ЄС, за деякими винятками, включаючи дипломатів і людей, що перевозять вантажі.
Громадяни як і раніше повинні будуть слідувати основним правилам, щоб запобігти можливому розповсюдженню інфекції, заявив уряд.
Люди повинні носити маски в закритих громадських приміщеннях, стояти на відстані не менше 1,5 метрів і дезінфікувати руки при вході в громадські місця.
З початку епідемії в Словенії підтвердили 1464 випадків коронавірусу і 103 летальних випадки серед інфікованих. Країна оголосила епідемію 12 березня.
З середини березня в Словенії були закриті всі школи, спортивні та культурні установи, бари, ресторани, готелі і магазини, за винятком супермаркетів і аптек, не працював громадський транспорт.
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