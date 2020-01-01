У Луцьку скликають сесію, щоб відкрити речові ринки
Сьогодні, 13:29
Дистанційне пленарне засідання позачергової 79-ї сесії міської відбудеться 15 травня 2020 року о 14.00.
Таке розпорядження підписав сьогодні секретар міської ради Григорій Пустовіт.
На розгляд винесли такі питання:
1. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2020 № 72/4 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих у м. Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19».
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік» з врахуванням змін.
3. Про внесення змін до Програми підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2020 рік.
4. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо відновлення роботи громадського транспорту та закладів дошкільної освіти.
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Таке розпорядження підписав сьогодні секретар міської ради Григорій Пустовіт.
На розгляд винесли такі питання:
1. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2020 № 72/4 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих у м. Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19».
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік» з врахуванням змін.
3. Про внесення змін до Програми підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2020 рік.
4. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо відновлення роботи громадського транспорту та закладів дошкільної освіти.
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