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У Луцьку скликають сесію, щоб відкрити речові ринки

У Луцьку скликають сесію, щоб відкрити речові ринки
Дистанційне пленарне засідання позачергової 79-ї сесії міської відбудеться 15 травня 2020 року о 14.00.

Таке розпорядження підписав сьогодні секретар міської ради Григорій Пустовіт.

На розгляд винесли такі питання:

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2020 № 72/4 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих у м. Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19».

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік» з врахуванням змін.

3. Про внесення змін до Програми підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2020 рік.

4. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо відновлення роботи громадського транспорту та закладів дошкільної освіти.


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Теги: речові ринки, Луцьк
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