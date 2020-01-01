У Луцьку скликають сесію, щоб відкрити речові ринки

Дистанційне пленарне засідання позачергової 79-ї сесії міської відбудеться 15 травня 2020 року о 14.00.Таке розпорядження підписав сьогодні секретар міської радиНа розгляд винесли такі питання:1. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2020 № 72/4 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих у м. Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19».2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік» з врахуванням змін.3. Про внесення змін до Програми підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2020 рік.4. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо відновлення роботи громадського транспорту та закладів дошкільної освіти.