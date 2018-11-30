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На Волині на відремонтованій трасі авто злетіло в кювет: деталі аварії. ФОТО

На Волині на відремонтованій трасі авто злетіло в кювет: деталі аварії. ФОТО
Водій автомобіля КІА, який 14-го травня на трасі Ковель-Жовква поблизу села Осмиловичі Іваничівського району злетів у кювет, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це "Бугу" повідомив начальник Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк.

Розповів, за кермом перебував мешканець Благодатного, який їхав на великій швидкості та не впорався з керуванням. Внаслідок ДТП чоловік отримав травми.

Під час проведення медичного освідування у водія виявили алкогольне сп’яніння.

Подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Триває досудове розслідування.

На Волині на відремонтованій трасі авто злетіло в кювет: деталі аварії. ФОТО
На Волині на відремонтованій трасі авто злетіло в кювет: деталі аварії. ФОТО

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Теги: Волинь, аварія, автомобіль
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