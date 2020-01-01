Усі книги дезинфікуватимуть: як у Луцьку бібліотеки готують до відкриття. ВІДЕО





Про розповіла Людмила Долгая.



"В нас зараз вісім прибиральниць. Більше навантаження, тому що треба все ретельніше дезинфікувати, протирати поручні щільніше, через пару годин проводити вологе прибирання і полички протирати, і столи обов'язково", - каже Людмила Долгая.



Обласна наукова бібліотека готова прийняти відвідувачів в кінці травня, - розповіла Суспільному директорка Людмила Стасюк. Каже, нині працюють над розробкою і впровадженням прийняття замовлень на книги онлайн.



Щоб не порушувати карантинних правил, у бібліотеку замовили два безконтактні термометри.



"Замовили також дезінфікуючі засоби, одноразові рукавички, в одному підприємстві 10 пластикових щитків. Це на першому етапі достатньо. На наступному етапі, який настане можливо в червні ми будемо придбавати пластикові щитки і пластикові екрани", - говорить Людмила Стасюк.



Послаблення карантину відбулось і для інших закладів культури, розповідає начальниця профільного управління Ольга Чубара. З 11 травня відновити репетиції мають право в театрах і філармоніях - дозволено проведення репетицій до 50-ти осіб. Запрацюють бібліотеки, музеї і заповідники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку бібліотеки можуть відновити роботу за умов дотриманням санітарних вимог. Однією із них є норма зберігати повернуті книги у спеціальних ємностях. Продезінфікувати книги іншими засобами неможливо.Про розповіла Суспільному працівниця волинської обласної наукової бібліотеки"В нас зараз вісім прибиральниць. Більше навантаження, тому що треба все ретельніше дезинфікувати, протирати поручні щільніше, через пару годин проводити вологе прибирання і полички протирати, і столи обов'язково", - каже Людмила Долгая.Обласна наукова бібліотека готова прийняти відвідувачів в кінці травня, - розповіла Суспільному директорка. Каже, нині працюють над розробкою і впровадженням прийняття замовлень на книги онлайн.Щоб не порушувати карантинних правил, у бібліотеку замовили два безконтактні термометри."Замовили також дезінфікуючі засоби, одноразові рукавички, в одному підприємстві 10 пластикових щитків. Це на першому етапі достатньо. На наступному етапі, який настане можливо в червні ми будемо придбавати пластикові щитки і пластикові екрани", - говорить Людмила Стасюк.Послаблення карантину відбулось і для інших закладів культури, розповідає начальниця профільного управління. З 11 травня відновити репетиції мають право в театрах і філармоніях - дозволено проведення репетицій до 50-ти осіб. Запрацюють бібліотеки, музеї і заповідники.

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