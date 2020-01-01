У Ковелі за добу коронавірус виявили у 21 людини
Сьогодні, 13:55
У Ковелі за останню добу виявили 21 випадок COVID-19, ще один – у Ковельському районі.
Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що у Ковелі залишаються чинними три спалахи коронавірусної інфекції. Зокрема, це храм Архистратига Михаїла, де захворіло 19 людей (один випадок завершився летально). Нині встановили 54 контактні особи захворілих, за якими ведуть епідспостереження.
Другий спалах – на швейній фабриці. Загалом там захворіли 8 осіб (один новий випадок за добу). Фабрика припинила роботу із 22 квітня. Встановили коло контактних осіб захворілих (45 людей).
Окрім того, захворіли 6 медпрацівників у Ковельському МТМО. Усього ж в Ковелі на наявність коронавірусної інфекції обстежили понад 450 осіб.
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Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що у Ковелі залишаються чинними три спалахи коронавірусної інфекції. Зокрема, це храм Архистратига Михаїла, де захворіло 19 людей (один випадок завершився летально). Нині встановили 54 контактні особи захворілих, за якими ведуть епідспостереження.
Другий спалах – на швейній фабриці. Загалом там захворіли 8 осіб (один новий випадок за добу). Фабрика припинила роботу із 22 квітня. Встановили коло контактних осіб захворілих (45 людей).
Окрім того, захворіли 6 медпрацівників у Ковельському МТМО. Усього ж в Ковелі на наявність коронавірусної інфекції обстежили понад 450 осіб.
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