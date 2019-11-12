У волинській лікарні 16-річному хлопцю провели унікальну операцію на аорті
Сьогодні, 14:52
Впершe в Україні у Ковелі провели ендопротезування грудного відділу аорти стент-графтом дитині.
Про це інформує Ковельське МТМО.
15 травня вночі в Ковелі провели унікальну операцію 16-річному юнаку з розривом висхідно-низхідного відділу аорти. Команда лікарів - Олександр Голуб , Олесь Курило , Приходько Т.В., Андрій Гуска на чолі з завідувачем відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії Інституту серця (Київ) Андрієм Хохловим - боролись за життя пацієнта 3,5 години. Операція пройшла успішно.
Нині хлопець знаходиться у стабільному стані у відділенні інтенсивної терапії та почувається задовільно.
"Щиро дякуємо фахівцям Інституту серця, та безпосередньо його керівнику Борису Тодурову за наданий нашому пацієнту безкоштовно дороговартісний стент-граф та можливість проведення цієї операції в стінах нашого закладу.
Символічно, що ця операція проведена саме в день народження проф. Володось Миколи Леонтійовича (15 травня 1934 року) - людини, яка у 1985 році в Харкові вперше в світі імплантувала стент-графт при аневризмі аорти", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Ковельське МТМО.
15 травня вночі в Ковелі провели унікальну операцію 16-річному юнаку з розривом висхідно-низхідного відділу аорти. Команда лікарів - Олександр Голуб , Олесь Курило , Приходько Т.В., Андрій Гуска на чолі з завідувачем відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії Інституту серця (Київ) Андрієм Хохловим - боролись за життя пацієнта 3,5 години. Операція пройшла успішно.
Нині хлопець знаходиться у стабільному стані у відділенні інтенсивної терапії та почувається задовільно.
"Щиро дякуємо фахівцям Інституту серця, та безпосередньо його керівнику Борису Тодурову за наданий нашому пацієнту безкоштовно дороговартісний стент-граф та можливість проведення цієї операції в стінах нашого закладу.
Символічно, що ця операція проведена саме в день народження проф. Володось Миколи Леонтійовича (15 травня 1934 року) - людини, яка у 1985 році в Харкові вперше в світі імплантувала стент-графт при аневризмі аорти", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нічна стрілянина біля «Променя» у Луцьку: опублікували відео з учасниками інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 15:28
У Луцьку дозволили відкрити речові ринки
Сьогодні, 15:01
У волинській лікарні 16-річному хлопцю провели унікальну операцію на аорті
Сьогодні, 14:52
Луцьк звернеться до уряду з вимогою пустити громадський транспорт і відкрити дитсадки
Сьогодні, 14:50
Причетність до корупції та непрозорі статки: які судді на Волині порушили критерії доброчесності
Сьогодні, 14:34