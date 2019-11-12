вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинській лікарні 16-річному хлопцю провели унікальну операцію на аорті

У волинській лікарні 16-річному хлопцю провели унікальну операцію на аорті
Впершe в Україні у Ковелі провели ендопротезування грудного відділу аорти стент-графтом дитині.

Про це інформує Ковельське МТМО.

15 травня вночі в Ковелі провели унікальну операцію 16-річному юнаку з розривом висхідно-низхідного відділу аорти. Команда лікарів - Олександр Голуб , Олесь Курило , Приходько Т.В., Андрій Гуска на чолі з завідувачем відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії Інституту серця (Київ) Андрієм Хохловим - боролись за життя пацієнта 3,5 години. Операція пройшла успішно.

Нині хлопець знаходиться у стабільному стані у відділенні інтенсивної терапії та почувається задовільно.

"Щиро дякуємо фахівцям Інституту серця, та безпосередньо його керівнику Борису Тодурову за наданий нашому пацієнту безкоштовно дороговартісний стент-граф та можливість проведення цієї операції в стінах нашого закладу.

Символічно, що ця операція проведена саме в день народження проф. Володось Миколи Леонтійовича (15 травня 1934 року) - людини, яка у 1985 році в Харкові вперше в світі імплантувала стент-графт при аневризмі аорти", - йдеться в повідомленні.
У волинській лікарні 16-річному хлопцю провели унікальну операцію на аорті
У волинській лікарні 16-річному хлопцю провели унікальну операцію на аорті
У волинській лікарні 16-річному хлопцю провели унікальну операцію на аорті
У волинській лікарні 16-річному хлопцю провели унікальну операцію на аорті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: операція, Ковельське МТМО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нічна стрілянина біля «Променя» у Луцьку: опублікували відео з учасниками інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 15:28
У Луцьку дозволили відкрити речові ринки
Сьогодні, 15:01
У волинській лікарні 16-річному хлопцю провели унікальну операцію на аорті
Сьогодні, 14:52
Луцьк звернеться до уряду з вимогою пустити громадський транспорт і відкрити дитсадки
Сьогодні, 14:50
Причетність до корупції та непрозорі статки: які судді на Волині порушили критерії доброчесності
Сьогодні, 14:34
Схожі новини
Ковельські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу. ФОТО Ковельські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу. ФОТО
29 лютий, 10:36
У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+ У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+
14 лютий, 17:21
У волинській лікарні вперше жінці пересадили хрящі з вух у ніс. ВІДЕО У волинській лікарні вперше жінці пересадили хрящі з вух у ніс. ВІДЕО
12 листопад, 2019, 16:20
Волинські медики одномоментно провели одразу дві операції пацієнту з пухлиною нирки. ФОТО Волинські медики одномоментно провели одразу дві операції пацієнту з пухлиною нирки. ФОТО
29 жовтень, 2019, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старий ринок буде очищений від контейнерів, – головна муніципалка Луцька
14 травень, 14:43
 2
Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя
14 травень, 10:16
 1
Волинянину, який жорстоко побив знайомого, «світить» до 8 років тюрми
Сьогодні, 15:42
 0
Нічна стрілянина біля «Променя» у Луцьку: опублікували відео з учасниками інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 15:28
 0
У Луцьку дозволили відкрити речові ринки
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8