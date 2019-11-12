У волинській лікарні 16-річному хлопцю провели унікальну операцію на аорті

Впершe в Україні у Ковелі провели ендопротезування грудного відділу аорти стент-графтом дитині.Про це інформує Ковельське МТМО.15 травня вночі в Ковелі провели унікальну операцію 16-річному юнаку з розривом висхідно-низхідного відділу аорти. Команда лікарів - Олександр Голуб , Олесь Курило , Приходько Т.В., Андрій Гуска на чолі з завідувачем відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії Інституту серця (Київ) Андрієм Хохловим - боролись за життя пацієнта 3,5 години. Операція пройшла успішно.Нині хлопець знаходиться у стабільному стані у відділенні інтенсивної терапії та почувається задовільно."Щиро дякуємо фахівцям Інституту серця, та безпосередньо його керівнику Борису Тодурову за наданий нашому пацієнту безкоштовно дороговартісний стент-граф та можливість проведення цієї операції в стінах нашого закладу.Символічно, що ця операція проведена саме в день народження проф. Володось Миколи Леонтійовича (15 травня 1934 року) - людини, яка у 1985 році в Харкові вперше в світі імплантувала стент-графт при аневризмі аорти", - йдеться в повідомленні.