Луцьк звернеться до уряду з вимогою пустити громадський транспорт і відкрити дитсадки
Сьогодні, 14:50
Луцька міська рада вирішила надіслати звернення до Кабінету Міністрів з вимогою прийняти рішення про запуск громадського транспорту та відновлення роботи закладів дошкільної освіти.
Таке рішення прийняли сьогодні, 15 травня, під час позачергового дистанційного засідання сесії Луцької міської ради.
Депутат міської ради, ініціатор звернення Ігор Поліщук зауважив, що постійно лучани запитують, коли відновиться громадський транспорті і коли запрацюють садочки.
«На сьогодні 90% об’єктів та різних установ міста працюють після послаблення карантину. Але люди не мають чим добратися на роботу і не мають з ким залишити дітей, коли ідуть на роботу. Садочки міста готові до роботи. Рішення Кабміну – на часі, його треба приймати вже у наступний понеділок-вівторок», – сказав Поліщук.
Депутати підтримали таку ініціативу й звернуться до уряду.
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Таке рішення прийняли сьогодні, 15 травня, під час позачергового дистанційного засідання сесії Луцької міської ради.
Депутат міської ради, ініціатор звернення Ігор Поліщук зауважив, що постійно лучани запитують, коли відновиться громадський транспорті і коли запрацюють садочки.
«На сьогодні 90% об’єктів та різних установ міста працюють після послаблення карантину. Але люди не мають чим добратися на роботу і не мають з ким залишити дітей, коли ідуть на роботу. Садочки міста готові до роботи. Рішення Кабміну – на часі, його треба приймати вже у наступний понеділок-вівторок», – сказав Поліщук.
Депутати підтримали таку ініціативу й звернуться до уряду.
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