Скандал у спортивній школі: суд поновив на посаді звільненого луцького тренера
Сьогодні, 18:01
Волинський апеляційний суд поновив на посаді тренера-викладача луцької "СДЮШОР" з плавання Володимира Самчука.
Про це повідомляє адвокат Самчука Геннадій Півень на своїй сторінці у соціальній мережі "Facebook", - пише Конкурент.
Нагадаємо, що у листопаді 2019 року, 17 спортсменів покинули міський басейн через діяльність директора закладу Олександра Сологуба (який, на думку багатьох, несправедливо звільнив тренера-викладача Володимира Самчука). Серед них: рекордсмен та чемпіон України Максим Ткачук.
"Вчора відбулось судове засідання Волинського апеляційного суду у справі про поновлення на роботі відомого на Волині і не тільки тренера з плавання Володимира Самчука. Надзвичайно приємно, що Феміда захистила трудові права позивача та скасувала незаконний наказ про звільнення і поновила тренера на роботі!
Мої вітання Володимиру Самчуку, його вихованцям, їх батькам та усім, хто тримав за нас кулаки", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що тренера-викладача луцької спортивної школи з плавання Володимира Самчука звільнили з посади в той час, коли він готував свого спортсмена Максима Ткачука до чемпіонату світу на базі приватного клубу, а не в комунальному басейні, в якому на період канікул щороку спускають воду. Ганебною ситуацією обурюються як у Луцьку, так і в інших містах України.
Своєю чергою директор СДЮШОР Олександр Сологуб стверджує, що фахівця справедливо звільнили за порушення трудової дисципліни.
15 серпня на платформі відкрите місто з'явилася петиція, в якій владу просять поновити тренера на посаді у СДЮШОР. А натомість звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба. Лише за добу ініціатива зібрала необхідну кількість підписів.
Згодом, відділення Національного олімпійського комітету у Волинській області закликало Олександра Сологуба поновити на роботі Володимира Самчука, а батьки дітей, яких тренує Володимир Самчук, звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням звільнити Олександра Сологуба із займаною посади.
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Про це повідомляє адвокат Самчука Геннадій Півень на своїй сторінці у соціальній мережі "Facebook", - пише Конкурент.
Нагадаємо, що у листопаді 2019 року, 17 спортсменів покинули міський басейн через діяльність директора закладу Олександра Сологуба (який, на думку багатьох, несправедливо звільнив тренера-викладача Володимира Самчука). Серед них: рекордсмен та чемпіон України Максим Ткачук.
"Вчора відбулось судове засідання Волинського апеляційного суду у справі про поновлення на роботі відомого на Волині і не тільки тренера з плавання Володимира Самчука. Надзвичайно приємно, що Феміда захистила трудові права позивача та скасувала незаконний наказ про звільнення і поновила тренера на роботі!
Мої вітання Володимиру Самчуку, його вихованцям, їх батькам та усім, хто тримав за нас кулаки", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що тренера-викладача луцької спортивної школи з плавання Володимира Самчука звільнили з посади в той час, коли він готував свого спортсмена Максима Ткачука до чемпіонату світу на базі приватного клубу, а не в комунальному басейні, в якому на період канікул щороку спускають воду. Ганебною ситуацією обурюються як у Луцьку, так і в інших містах України.
Своєю чергою директор СДЮШОР Олександр Сологуб стверджує, що фахівця справедливо звільнили за порушення трудової дисципліни.
15 серпня на платформі відкрите місто з'явилася петиція, в якій владу просять поновити тренера на посаді у СДЮШОР. А натомість звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба. Лише за добу ініціатива зібрала необхідну кількість підписів.
Згодом, відділення Національного олімпійського комітету у Волинській області закликало Олександра Сологуба поновити на роботі Володимира Самчука, а батьки дітей, яких тренує Володимир Самчук, звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням звільнити Олександра Сологуба із займаною посади.
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