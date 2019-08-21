Скандал у спортивній школі: суд поновив на посаді звільненого луцького тренера

Володимира Самчука.



Про це повідомляє адвокат Самчука Геннадій Півень на своїй сторінці у соціальній мережі "Facebook", - пише



Нагадаємо, що у листопаді 2019 року, Олександра Сологуба (який, на думку багатьох, несправедливо звільнив тренера-викладача Володимира Самчука). Серед них: рекордсмен та чемпіон України Максим Ткачук.



"Вчора відбулось судове засідання Волинського апеляційного суду у справі про поновлення на роботі відомого на Волині і не тільки тренера з плавання Володимира Самчука. Надзвичайно приємно, що Феміда захистила трудові права позивача та скасувала незаконний наказ про звільнення і поновила тренера на роботі!

Мої вітання Володимиру Самчуку, його вихованцям, їх батькам та усім, хто тримав за нас кулаки", – йдеться у дописі.



Нагадаємо, що



Своєю чергою директор СДЮШОР Олександр Сологуб стверджує, що фахівця справедливо звільнили за порушення трудової дисципліни.



15 серпня на платформі відкрите місто з'явилася петиція, в якій владу просять поновити тренера на посаді у СДЮШОР. А натомість звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба. Лише за добу ініціатива зібрала необхідну кількість підписів.



Згодом, відділення Національного олімпійського комітету у Волинській області закликало Олександра Сологуба поновити на роботі Володимира Самчука, а батьки дітей, яких тренує Володимир Самчук, звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням звільнити Олександра Сологуба із займаною посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський апеляційний суд поновив на посаді тренера-викладача луцької "СДЮШОР" з плаванняПро це повідомляє адвокат Самчука Геннадій Півень на своїй сторінці у соціальній мережі "Facebook", - пише Конкурент.

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року, 17 спортсменів покинули міський басейн через діяльність директора закладу(який, на думку багатьох, несправедливо звільнив тренера-викладача Володимира Самчука). Серед них: рекордсмен та чемпіон України"Вчора відбулось судове засідання Волинського апеляційного суду у справі про поновлення на роботі відомого на Волині і не тільки тренера з плавання Володимира Самчука. Надзвичайно приємно, що Феміда захистила трудові права позивача та скасувала незаконний наказ про звільнення і поновила тренера на роботі!Мої вітання Володимиру Самчуку, його вихованцям, їх батькам та усім, хто тримав за нас кулаки", – йдеться у дописі.Нагадаємо, що тренера-викладача луцької спортивної школи з плавання Володимира Самчука звільнили з посади в той час, коли він готував свого спортсмена Максима Ткачука до чемпіонату світу на базі приватного клубу, а не в комунальному басейні, в якому на період канікул щороку спускають воду. Ганебною ситуацією обурюються як у Луцьку, так і в інших містах України.Своєю чергою директор СДЮШОР Олександр Сологуб стверджує, що фахівця справедливо звільнили за порушення трудової дисципліни.15 серпня на платформі відкрите місто з'явилася петиція, в якій владу просять поновити тренера на посаді у СДЮШОР. А натомість звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба. Лише за добу ініціатива зібрала необхідну кількість підписів.Згодом, відділення Національного олімпійського комітету у Волинській області закликало Олександра Сологуба поновити на роботі Володимира Самчука, а батьки дітей, яких тренує Володимир Самчук, звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням звільнити Олександра Сологуба із займаною посади.

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