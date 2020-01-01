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Нічна стрілянина біля «Променя» у Луцьку: опублікували відео з учасниками інциденту. ВІДЕО

Нічна стрілянина біля «Променя» у Луцьку: опублікували відео з учасниками інциденту. ВІДЕО
Волинян просять опізнати осіб, причетних до стрілянини, яка трапилась в обласному центрі у ніч з 8 на 9 травня поблизу РЦ «Промінь», що на проспекті Грушевського.

Словесний конфлікт переріс в силове протистояння, в результаті чого один з чоловіків дістав травматичний пістолет і вистрілив в обличчя іншому.

Редакція Інформаційного агентства Волинські Новини отримала відео з камер спостереження, на яких зафіксовані особи, причетні до конфлікту. Якщо ви опізнали когось з них, прохання повідомити про це в коментарях під дописом, або на електронну пошту [email protected] Анонімність гарантується.


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Теги: Луцьк, стрілянина, відео
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